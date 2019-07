No pondrás tus barbas a remojar cuando descubras estas barberías de Sevilla

Si las barbas de tu vecino ves cortar, pregúntale a qué barbería va. Y pon las tuyas a remojar, ya que estás. Por si no lo sabías, hay múltiples barberías en Sevilla, de Triana a Sevilla Este, pasando por el centro, Nervión o el Porvenir. Muchas y diversas opciones para aquellos que quieran cuidar su cabello pero, también, su barba. Ya que no es solo una moda, de hace un tiempo a esta parte las barberías son una tendencia en belleza masculina ya que, además de darle estilo, procuran mantener y cuidar nuestras barbas para que luzcan frondosas y limpias.

BON VIVANT PELUQUERIA, BARBERIA & MEN CARE

La marca «Bon Vivant» nace de un joven emprendedor sevillano que tras su larga trayectoria profesional en los mejores salones de la ciudad y su continua formación con las marcas de prestigio del mundo de la peluquería y la barbería, estudia las necesidades que el sector no ofrece para implementarlo en su firma y así satisfacer las necesidades del cliente más sofisticado desde el año 2016.

El salón, ubicado en el emblemático barrio sevillano de El Porvenir, ofrece servicio de corte a tijera, los actuales degradados (fade) y rituales de afeitado a navaja con toalla caliente… una experiencia única. Además de ofrecer asesoramiento y venta de productos para cabello y barba de alta gama. «Nuestro mayor premio en este tiempo que llevamos abierto es ser la barbería mejor valorada por sus clientes en Google», afirman desde Bon Vivant. «Si busca un lugar con una atención personalizada, productos de calidad y trato único, este es tu sitio en Sevilla».

Para más información

Avenida Cardenal Bueno Monreal 20 loca 6 / El Porvenir (Sevilla) 41013

Información y citas: 644 615 506

Email: bonvivantsevilla@hotmail.com

Web: https://bon-vivant-peluqueria-de-caballeros.negocio.site/

Facebook: https://es-es.facebook.com/peluqueriabarberiaensevilla/

Instagram: https://www.instagram.com/bon_vivant_sevilla/

Twitter: https://twitter.com/bvsevilla?lang=es

LA BARBERÍA ORIGINAL

Estos salones de belleza ofrecen un sin fin de servicios pensados tanto para hombre como para mujer, por eso, esta barbería es original, ya que La Barbería Original es la única barbería donde se atiende en el mismo salón sin separación de sexos, tanto a señoras como a caballeros y niños. Sus prestaciones de peluquería y estética están muy valoradas por sus clientes, ofrecen una alta calidad de servicios y productos a un coste accesible para cualquiera.

Además, están en continua investigación sobre nuevas tendencias, técnicas, estilos, herramientas… Actualización constante para ofrecer lo más novedoso del momento según el perfil de cada cliente.

Para más información:

C/ Sevilla, 2. La Algaba (Sevilla). Teléfono: 955 186 459

Av. Pastora Imperio, 33. Tomares (Sevilla). Teléfono: 955 188 890

C/ Rodrigo de Triana, 4 Carmona (Sevilla). Teléfono: 954 037 355

Av. Emilio Lemos, 45 (Sevilla). Teléfono: 854 708 210

Correo electrónico: Franquicias@labarberiaoriginal.com

Facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Hair-Salon/La-Barber%C3%ADa-Original-236017383227807/

instagram: https://www.instagram.com/labarberiaoriginal/?hl=es

Twitter: https://twitter.com/_labarberia_?lang=es

Disponible en AppStore y GooglePlay: La Barbería Original Belleza para Señora y Caballero

LAS BARBERAS DE SEVILLA

Experiencia, tradición y modernidad. Después de más de 20 años y dos Barberías en Sevilla, Las Barberas de Sevilla aúnan el nuevo concepto de la barbería sevillana. Recuperan los viejos servicios de antaño como el afeitado a navaja adaptándolo a las nuevas necesidades del hombre actual. Y reinterpretan el estilo en la peluquería de caballeros y el protocolo de arreglo de barbas, llevándolos a un nuevo nivel donde el hombre es el verdadero protagonista. El hombre sin prisas que busca dedicarse un poco de tiempo a sí mismo.

Con las hermanas Virginia y Chari Argüello al frente de un equipo compuesto en la actualidad por 6 barberas y 1 barbero. Bajo la máxima de que la tradición barbera de Sevilla es un arte hecho oficio ofrecen una gran variedad de servicios: desde la realización del corte con las últimas técnicas y estilos a la aplicación de tratamientos en el cabello y el cuero cabelludo (antigrasa, estimulantes y refrescantes, hidratantes, anticaspa o de brillo y fuerza), bonos regalo, servicios de color y la última incorporación de un gabinete de estética masculina. Pero, sin lugar a dudas, su especialidad es el afeitado tradicional y el arreglo de barba. Lo hacen como se ha hecho siempre, a la manera clásica: con navaja y usando los mejores productos del mercado.

Para más información

Av. de las Ciencias 26, Local 2 y 3, 41020 Sevilla. Tlfn.: 954 073 026

Calle Pinto 11 Local, 41003 Sevilla. Tlfn.: 955 110 610

Email: info@lasbarberasdesevilla.com

Facebook: https://www.facebook.com/lasbarberasdesevilla/

Instagram: https://www.instagram.com/lasbarberasdesevilla/

PELUQUERÍA – BARBERÍA VÍCTOR ROMERO

Desde esta peluquería trabajan Víctor y sus dos compañeros, Ricardo y Daniel, ofreciendo las últimas tendencias en peinados para jóvenes y caballeros. Su clave: estar en continua formación, para garantizar así el mejor corte de pelo y el mejor servicio posible para sus clientes. Esta barbería es de paso obligatorio para aquellos que busquen un local donde se respete el ritual clásico del barbero, pero adaptado a nuestro tiempo y a las nuevas tendencias. «Somos felices si a nuestros clientes les gusta nuestro trabajo», afirma Víctor Romero.

Para más información

Teléfono: 681 061 196

Instagram: https://www.instagram.com/tijerasdetriana

Facebook: peluqueria-bareria víctor romero.

Twitter: https://www.twitter.com/tijerasdetriana

Dirección: Calle Evangelista, 37, Triana, Sevilla

ROCK & BARBER

Si hablamos de barberías en Sevilla, nos vemos obligados a hablar de Rock&Barber, este singular negocio cuenta al frente con David Pérez, un joven sevillano que poco a poco se ha ido creando hueco entre los barberos y barberías más relevantes del panorama nacional. Cuentan entre otros logros con el Premio a la mejor barbería del país por los premios Skullmen y con un tercer puesto como mejor barbero por los mismos premios. Sin duda Rock&Barber es un lugar perfecto donde cuidar tu imagen, un sitio idóneo para desconectar y pasar un rato de buena compañía y todo con buena música.

Su propietario, como él mismo cuenta, no se conforma con ser solo una barbería más, ya que debido a su inquietud cultural y de crear un entorno perfecto para el hombre actual, por eso en su local realizan exposiciones de arte, masterclass de músicos y organizan torneos amistosos de billar (por si no lo sabias tienen un billar y puedes tomarte una cerveza Budweiser cortesía de la casa mientras juegas). Sin duda este es vuestro lugar, si os gusta la música y la cultura del rock, un ambiente agradable y buscáis un corte de pelo o un arreglo de barba perfecto.

Para más información

Calle Acústica 14, 41015 Sevilla. Tlfn.: 658 667 020

Calle San Eloy 11, 41001 (dentro de Versión Profesional). Tlfn.: 610 300 200

Cita previa. https://rock-barber9.webnode.es/reservar/

THE BARBER SHOP

The Barber Shop by Paco López es un lugar de referencia en la ciudad de Sevilla desde que en 1999 abrió sus puertas . Aquí el arreglo de barbas, el afeitado clásico a navaja con toalla aromatizada, así como los servicios de corte, color, se convierten en una auténtica experiencia sensorial. Desde sus estos santuarios para la belleza masculina, Paco y su equipo de barberos asesoran a los hombres sobre tendencias en cortes, arreglo de barba o el tipo de producto para acabado que mejor se adapta a su look.

Un trabajo en equipo que para Paco es fundamental: «Tengo la suerte de haber formado al mejor equipo, un equipo que crece profesionalmente junto a mí. Todos aportan a The Barber Shop y tengo claro que sumar el talento multiplica el resultado». A lo largo de su amplia trayectoria, Paco López ha recibido numerosos premios y reconocimientos por parte del sector de la peluquería y belleza, y sus colecciones se han paseado por algunas de las pasarelas y congresos más importantes de este país.

Para más información

Calle Luis de Morales, 2 (Edificio Meliá Lebreros). Tlfn.: 955 224 630

Calle Padre Damián, 17. Tlfn.: 954 087 879

Avd. Eduardo Dato, 57 (The Corner). Tlfn.: 955 628 622

Web: www.thebarbershop.es

Facebook: https://www.facebook.com/ThebarbershopByPacoLopez/

Instagram: https://www.instagram.com/p/BzvJEyAo_09/

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uqkY81dcC9U

THE SOPRANOS BARBER SHOP

The Sopranos Barber Shop, un concepto nuevo de barbería en Sevilla, donde podrás vivir la experiencia de estar en manos de un barbero profesional, distinto a lo que conoces, que está dando mucho que hablar en la ciudad. El estilo, la perfección y la satisfacción de nuestros clientes son los colores de nuestra bandera. El diseño de carácter industrial del local, los olores de la barbería de siempre, la buena música ambiente y el trato de Carlos, hacen que a día de hoy, este entre las mejores barberías de Sevilla.

«Nuestro sello de identidad, lo ponen nuestro clientes en su reseñas, adjetivos entre otros como: “Local impresionante, magnifico barbero”; “La mejor barbería de Sevilla”; “Grandes profesionales, buena música, agradable olor, seguro que volveré”».

Para más información

Calle Isaac Albeniz, 5 (local izda). 41007. Sevilla. TlF: 955 468 390

Web: https://the-sopranos-barber-shop-sevilla.negocio.site/