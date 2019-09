«El periodismo me permite contar a la gente lo que está sucediendo en el mundo»

El periodismo sigue siendo unas de las carreras profesionales más solicitadas por los estudiantes. El atractivo de una profesión singular unida a las nuevas oportunidades de empleo que están surgiendo con las nuevas tecnologías, impulsan la figura del periodista tanto en los nuevos canales de comunicación, como en el mundo empresarial, que demanda actualmente estos perfiles para competir en el mercado.

Paco Santiago, periodista multimedia con más de diez años de experiencia en diferentes medios de comunicación, como Antena 3, Telecinco, Europa Press, TVE, Cope, Diario de Sevilla, y docente del Campus Universitario EUSA, nos cuenta su experiencia en la profesión que siempre ha estado de moda: el periodismo.

–P. ¿Cuándo te diste cuenta que tu pasión era el periodismo?

–R. Lo tuve muy claro desde siempre. Mi madre me recordaba hace unos días que con solo ocho años ya me escuchaba en mi habitación haciendo mis propios programas de radio. A los 13 años, ya cumplí mi sueño con una colaboración en la emisora municipal de mi pueblo. Desde entonces, sigo vinculado con este mundo. He conseguido que mi pasión sea hoy mi profesión.

–P. ¿Cómo ha sido tu trayectoria personal?

–R. Me encantaba contar lo que veía y comunicárselo a los demás, sobre todo desde que entré en la Universidad.

Comencé con mis primeras noticias locutadas para Cope Sevilla, mis crónicas en periódicos de referencia, mi primer directo para TVE, la coordinación de fin de semana de Europa Press Andalucía, reportero en Informativos Telecinco, presentador y editor de las Noticias de Giralda TV…

Ahora compagino colaboraciones en Antena 3 Noticias e Informativos Telecinco con mis funciones de Responsable de Comunicación del Programa de Cualificación y Empleo de Sevilla (PICE) y las de docente del Grado Oficial de Periodismo del Campus Universitario EUSA y del Máster de Periodismo en TV de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Sevilla.

–P. Trás más de 10 años de experiencia, ¿volverías a estudiar periodismo?

–R. Si tuviera que volver a elegir una profesión, sin duda me decantaría de nuevo por la Comunicación y el Periodismo. No lo cambio. Cierto que en algunos momentos pesaban las muchas horas sin saber cuándo volvería a casa ni dónde acabaría la jornada. Pero es tan bonito el oficio de contar a la gente lo que le ocurre a otra gente –como bien decía Eugenio Scalfari. Te sientes útil y necesario.

–P. ¿Cómo ves las salidas profesionales del mundo del Periodismo?

–R. En cuanto a la salida laboral, considero que sí hay trabajo. La clave es que te apasione de verdad lo que haces, formarse continuamente y demostrar lo que vales y todo lo que puedes aportar a la Comunicación con tu propia marca personal.

El Periodismo tiene mucho futuro, porque es una profesión en la que cada día haces algo diferente, eres el primero en enterarte de todo, un referente necesario –el artículo 20 de la Constitución recoge el derecho a recibir libremente información veraz– y es una profesión verdaderamente apasionante.

–P. ¿Qué te parecen los nuevos perfiles profesionales?

–R. A los periódicos impresos, se suman los medios informativos digitales, así sucede con las emisoras de radio y espacios televisivos. Cambian las herramientas y los medios pero la esencia es la misma: formar, informar y entretener sin faltar a la verdad y contrastando lo que se cuenta, ya sea a través de Youtube, podcast, medios online o medios tradiciones.

De hecho, surgen nuevas oportunidades laborales en el sector, como expertos en comunicación digital, community manager o el perfil polivalente del ‘periodista todoterreno o multimedia’ que no solo sale frente a la cámara, sino que también produce información, graba, edita vídeos…

–P. ¿Cómo se forman a los periodistas del futuro?

–R. En el Campus EUSA, ampliamos la formación universitaria oficial con especialidades profesionales como Periodista Digital o Periodismo de Investigación, impartido por expertos periodistas en activos y donde desarrollamos clases muy prácticas, generando networking profesional. De hecho, contamos con radio, televisión y periódico del propio campus.

Una de las ventajas de EUSA es el contacto directo con empresas, al pertenecer a la Cámara de Comercio de Sevilla. Las prácticas son clave y en este sentido tengo la inmensa suerte y la enorme responsabilidad de tutorizar en EUSA las prácticas en empresas, como Antena 3, ABC de Sevilla, COPE, Onda Cero…

Por eso, es frecuente ver a antiguo alumnado de este campus en TV con contrato, en agencias de comunicación, en periódicos digitales o incluso emprendiendo y creando su propio negocio. Disfrutas y sientes una gran satisfacción de trabajo bien hecho.

–P. ¿Qué perfiles suelen buscar las empresas del sector de la Comunicación?

–R. Los medios de comunicación demandan periodistas que sean muy curiosos, creativos y dominen las nuevas tecnologías. Por eso, no es suficiente con estudiar Periodismo. Tienes que formarte, al mismo tiempo, en otros ámbitos, leer mucho, ver, visitar, pensar… y sin duda mejorar idiomas. Por ejemplo, en el Campus EUSA, contamos con el Programa Work & Travel con intercambios de estudiantes para experiencias laborales en EE.UU desde el primer curso o asignaturas bilingües.

