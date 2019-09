¿Te gustaría dirigir una de las franquicias de El Papelón? Atentos, abren proceso de selección

La franquicia es una de las mejores formas de autoempleo: diriges un establecimiento propio pero con la seguridad que da tener el respaldo de una central. Si tienes experiencia en el mundo de la restauración y conoces el sector y eres una persona con dotes para la gestión y la organización, esta es una oportunidad de negocio que no puedes dejar pasar: Tabernas El Papelón abre un proceso de selección para encontrar al franquiciado perfecto para dirigir (en régimen de autoempleo) una de sus franquicias ya en funcionamiento. Así, Taberna El Papelón selecciona para uno de sus locales en funcionamiento, y completamente adecuado, una persona cualificada para el puesto y que haya trabajado en el sector de la restauración de forma contrastable.

«Aprovecha esta magnífica oportunidad de tener tu propia franquicia con las garantías y resultados que el grupo Tabernas El Papelón te ofrece», explican desde este grupo de restauración que dispone de una larga tradición en la capital hispalense y que, sin duda, defiende un estilo con personalidad y valores auténticos. Es por ello que, para los interesados, esta es una ocasión de autoempleo que puede dar los resultados que estaban buscando, alcanzando objetivos económicos reales y la satisfacción de ver crecer el negocio.

¿Cómo es el perfil de la persona que están buscando desde El Papelón?

Si has trabajado en el sector de la restauración, eres emprendedor y quieres alcanzar tus expectativas propias dirigiendo tu propio equipo y establecimiento, no dudes en ponerte en contacto con El Papelón y te informaremos sin compromiso de todo lo que necesitabas saber para gestionar tu propia franquicia, ya montada y en funcionamiento. «Si tus ganas y pasión van en línea con nuestro concepto de restauración no pierdas la posibilidad de formar parte de un grupo como nosotros».

Para más información:

Web: https://tabernaelpapelon.com/