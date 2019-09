¿Tienes una idea de negocio? Esta empresa puede potenciar su proyección online

Tener una idea de negocio es una oportunidad que no se debe dejar pasar, pero casi siempre hacen falta profesionales que te ayuden a darle forma y a hacerla realidad, especialmente cuando se trata de un proyecto online. Es por ello que Miga, empresa de Sevilla especializada en el desarrollo de ideas y negocios en Internet, tiene como objetivo crear a medida las plataformas, aplicaciones, webs o herramientas digitales que se necesitan para llevar a cabo cualquier proyecto.

Son ya muchas las empresas que han visto convertidas en realidad sus ideas de expansión o de optimización de recursos gracias a un desarrollo a medida: desde programas de gestión, hasta aplicaciones internas para los trabajadores o webs con todo tipo de funcionalidades que marcan la diferencia con respecto a la competencia.

El sistema de trabajo de Miga se basa en escuchar al cliente y poner a su servicio a un equipo de profesionales que aúnan sus conocimientos y experiencia, cada uno desde su campo, para estudiar pormenorizadamente la idea y aportar la solución perfecta y el desarrollo adecuado a cada proyecto.

Los emprendedores son los clientes ideales de esta empresa, para la que cada proyecto es un reto y una oportunidad de innovar en su campo. No en vano, Miga es la empresa de desarrollo que otras compañías tecnológicas contratan para desarrollar los retos más difíciles. No importa lo complicado que parezca o que no se haya hecho antes, en Miga está la oportunidad para hacer posible cualquier idea en Internet.

Para más información:

Web: www.miga.es

Email: info@miga.es

Tlfn.: 955 28 50 87

Avenida República Argentina, 15 (Sevilla)