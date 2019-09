La reencarnación de la esencia sevillana: Taberna del Almirante, un sabor de referencia

Sevilla ha cambiado. No cabe duda. En pocos años han florecido en el centro decenas de restaurantes de vanguardia, bares de copas, etc. No obstante, la ciudad también ha encontrado su propio espacio para la «resistencia». Entre la Alfalfa y la Cuesta del Rosario existe un ejemplo de ello: una pequeña taberna, alejada de la zona cero del centro. La última reencarnación de la esencia sevillana.

Sin duda, la Taberna del Almirante es una renovación de la tradicional taberna sevillana. Es por ello que, en poco tiempo, este local se ha convertido en uno de los puntos de referencia de la gastronomía local. Comandado por dos socios, Juan Palomo y Juanma Calero, el local tiene una decoración con guiños a la navegación, como unas preciosas cartas náuticas enmarcadas en sus paredes.

Los inicios nunca son fáciles, pero ahora vuelan con el viento a favor. «La verdad que los inicios en cualquier negocio no son sencillos, pero creo que ambos teníamos claro el rumbo que queríamos seguir, y aunque ese camino sea más largo o complicado, el tiempo comienza a darnos la razón. Hoy miramos atrás y estamos encantados con el proyecto», asegura Juan.

«Somos conscientes de la cantidad de locales que hay en nuestra ciudad, pero eso no puede hacernos pensar en que hace uno u otro, o dejarnos guiar por cierto tipo de modas, muchas pasajeras. El futuro lo vemos con ilusión, muchas ganas de seguir trabajando y divirtiéndonos», puntualiza Juanma. «En el fondo somos unos privilegiados, nuestro trabajo consiste en ofrecer a la gente un pequeño momento de disfrute, de desconexión. Qué mejor manera que sentarse alrededor de una mesa con amigos, familia, para probar nuevos platos de comida o disfrutar de un buen vino».

LA ESENCIA DEL ALMIRANTE

Sin duda, estos dos socios son unos apasionados de la comida. Clave para entender qué demanda el cliente y cómo deben diferenciarse en su oferta gastronómica. «Vivimos en una ciudad que ha sido centro neurálgico del comercio mundial. A través del Guadalquivir llegaban barcos de todas partes del mundo cargados de: especias, salazones, carnes, pescados, frutas, legumbres, verduras, vinos… La lista sería infinita. Gracias a ese puñado de marineros locos tenemos una gran diversidad de productos con los que podemos disfrutar hoy en día. La “Taberna del Almirante” es nuestro pequeño homenaje».

UNA CARTA CON PERSONALIDAD

«Hacemos desde unas pavías de merluza o croquetas de puchero, a un canelón frío de mango relleno de bacalao y gambas. Nos encanta la cocina tradicional, pero en algunos platos le aportamos algo de originalidad», presumen estos dos socios. «Como nuestra ensaladilla de atún escabechado o nuestra famosa torrija con helado de hierba luisa». Principalmente trabajan con productos locales: presa Ibérica de la Sierra Norte, ternera natural del campo de Vejer, o atún rojo de almadraba directamente desde Cádiz. «Y para que nuestros habituales no se aburran, ofrecemos semanalmente varias propuestas fuera de carta, aprovechando en muchos casos productos de temporada, como los huevos de ganso con papas, verduritas y panceta ibérica o las costillas de atún».

LOS VINOS MARCAN LA DIFERENCIA

«Por supuesto, tenemos cervezas, vermut, preparamos cócteles… Pero es cierto, nos encantan los vinos en todas sus formas y variedades», explica Juanma. «Disponemos de una extensa oferta, y gran parte de ella está disponible para pedir en copa. Últimamente podemos encontrar, además de los vinos de Jerez o Sanlucar, muy buenos vinos locales: blancos, tintos o rosados. Y es un orgullo para nosotros el poder darlos a conocer».

Así, uno sale de la «Taberna del Almirante» con la sensación de haber pasado un buen rato en un lugar diferente y especial, auténtico y alejado de los clichés de esta sociedad moderna en la que todo urge. Un lugar en el que la prioridad es tratar bien a los clientes, y donde no sólo se busca comer de manera excelente o experimentar con una gran variedad de vinos. Un lugar en el que evadirse. Una taberna en la que se rinde homenaje a aquellos valientes que nos trajeron miles de tesoros de alta mar.

Para más información

Email: info@tabernadelalmirante.es

Teléfonos: 663 304 807 – 665 648 186

Dirección: Calle Huelva 22, Esquina Plaza de la Pescadería, 41004, Sevilla

Web: https://tabernadelalmirante.es/

Instagram: https://www.instagram.com/tabernaalmirante/

Facebook: https://www.facebook.com/almirantetaberna/