Nueve hamburguesas de Sevilla que cualquier «burguer lover» debería probar

La hamburguesa, como sabemos, es una receta foránea. Además, siempre ha estado ligada al concepto de comida rápida. No obstante, Sevilla ha encontrado la fórmula de ofrecer un producto natural, único y diferente: hamburguesas gourmet, para celíacos, veganas, así como de auténtico retino o angus. Un producto único, elaborado con personalidad, sin la rapidez de las grandes cadenas y, por supuesto, con ingredientes frescos y naturales. ¿A que se te hace la boca agua? Si eres un auténtico amante de las hamburguesas, aquí tienes nueve opciones imprescindibles.

LA CALLE BURGER

Este restaurante ofrece un concepto de restaurante diferente, joven y urbano que se distingue, sobre todo, por ofrecer a sus clientes una increíble carta en la que destacan unas hamburguesas gourmet. Desde que abrió sus puertas, La Calle Burguer ha conquistado el corazón de los «burgers lovers» sevillanos ofreciéndoles un espacio donde disfrutar de una hamburguesa única e inigualable.

En palabras del gerente de La Calle Burger: «Trabajamos cada día para ofrecer a nuestros clientes una experiencia completa e inigualable en la que tanto la decoración y el ambiente del local como la atención al cliente son claves, pero sin olvidar nunca que, en La Calle Burger, la hamburguesa es la estrella. Aquí utilizamos cortes de carne seleccionados, como el entrecot, la entraña o la costilla y ofrecemos, además, una increíble variedad de opciones vegetarianas como son las hamburguesas de garbanzos y espinacas o lenteja».

Para más información:

Calle Feria, 115 (esquina con Relator)

Web: https://www.lacalleburger.com/

AMANECER

Desde Amanecer siempre han apostado por elaborar hamburguesas con las mejores carnes, desde hamburguesas más sencillas y suaves como son las de ternera y cerdo, hasta aquellas otras con sabores más acentuados como son la de buey Angus, de vaca retinto, de cerdo ibérico, pollo de corral, etc. Todas ellas, por supuesto, con origen y calidad totalmente certificado.

«Intentamos hacer cada hamburguesa lo más especial posible, por ello cada una va elaborada con su pan (aldeana con semillas, de espelta, de amapolas, etc.) e ingredientes completamente distintos, de esta forma nos garantizamos que todos nuestros clientes encuentren su favorita». A todo lo anterior hay que añadir que cada una de sus hamburguesas se hace en una barbacoa de carbón, lo que, por supuesto, aporta el toque perfecto para que la carne salga al punto exacto de sellado y sin perder nada de sabor y jugosidad.

Para más información:

C/ Artesanía, Polígono PISA, Mairena del Aljarafe (Sevilla) CP 41927.

Facebook: https://www.facebook.com/restaurantesamanecer

Instagram: https://www.instagram.com/amanecer_country_mex/

ANTOJERÍA GRILL

En este restaurante de Sevilla podrás disfrutar de hamburguesas realmente deliciosas y de calidad, tanto que merece la pena sentarse tranquilamente para degustarlas. Aquí podremos encontrar ingredientes selectos muy vinculados a la alta cocina, como el foie o el alga wakame. Todos los meses hay hamburguesas fuera de carta con interesantes combinaciones.

Cabe decir que La Antojería Grill cuida hasta el último detalle de todo aquello que se sirve. El pan de la hamburguesa se elabora de forma totalmente artesanal en obrador exclusivo y en la carta encontraremos cerveza craft beer, con ingredientes totalmente naturales, entre otras bebidas de calidad. En su carta no hay que despreciar otros manjares como las alitas con auténtica salsa barbacoa, costillas deshuesadas hechas a la brasa o los nachos. Además, cuenta con opciones para personas con intolerancias alimentarias, como el pan sin gluten.

Para más información:

Web https://antojeriagrill.com

Email: antojeriagrill.com

Calle Valparaíso, 2, 41013 Sevilla 681 67 69 78

Calle Calígula, 52, 41089 Dos Hermanas, Sevilla 667 30 79 16

Instagram: https://www.instagram.com/antojeriagrill

Facebook: https://www.facebook.com/antojeriag/

CAMPONATURA

Las hamburguesas baratas de supermercado no te dicen nada. No te preocupes, tenemos para ti lo que estás buscando. «Esta es la mejor burger salvaje de carne de ternera de pura raza, criada en la zona más natural de Cádiz. Nuestra carne te permitirá recuperar los sabores de la infancia. La retina es una raza propia de la zona sur de España, repartida entre Andalucía y Extremadura».

De Camponatura cabe destacar su hamburguesa vacuno retinto «gourmet» de 200 gr: «Mucho más que una simple hamburguesa. Esta carne de ternera retinta con la certificación 100%, autóctona, constituye un auténtico placer para los sentidos, presentada en forma de hamburguesa gourmet, ideal para disfrutar solo o en compañía de amigos y familiares, en cualquier ocasión que se tercie».

Para más información:

Web: https://carnescamponatura.com

Facebook: https://www.facebook.com/Equipamientos-y-Abastos-Restaurante-288088288297568

Pol. Ind. Pisa, C/ Horizonte 7, calle 2, nave 4. 41927. Mairena del Aljarafe

Teléfono de Contacto: 653 30 96 20

MARY PLACE DINNER

En Mary’s Place se puede vivir una experiencia gastronómica auténticamente estadounidense, con las líneas más actuales de los restaurantes americanos. Así, aquellos comensales vegetarianos, veganos o que sencillamente quieran comer más sano, tienen en esta carta una opción adaptada a ellos. Sin duda, una tendencia que está cada vez más en alza, desde las clásicas hamburgueserías de New York o Chicago, cruzando el océano hasta llegar a la capital hispalense.

Así, Mary’s Place tiene como objetivo huir de la visión del restaurante americano estancado en los años 50 y busca un concepto muy actual. Es por ello que en este restaurante de Sevilla las hamburguesas son cien por cien sin aditivos. Aquí es posible elegir entre carne de ternera, retinta o Black Angus entre más de 20 variedades. Las hamburguesas son cien por cien sin aditivos y se puede elegir entre carne de ternera, retinta o Black Angus entre más de 20 variedades. Cabe a destacar, por supuesto, el aspecto diferenciador como la Summertime Burguer, que en lugar de llevar pan lleva hojas de lechuga, o el Saco Wich, con la hamburguesa enfundada en una torta de trigo horneada. Aunque no podemos dejar atrás sus deliciosos entrantes, ensaladas, sandwiches o postres. ¿A qué esperas para probarlos?

Para más información:

Web: //marysplacediner.es

Instagram: https://www.instagram.com/marys_place_diner

Facebook: https://es-es.facebook.com/marysplacediner/

MILONGAS

En Milonguitas las hamburguesas no son sinónimo de comida rápida. Se amasan cada día con la mejor ternera seleccionada y se cocinan en parrilla de carbón. «Toda nuestra verdura se compra a diario, al igual que el pan artesano usado en las hamburguesas. La fama de las patatas fritas es merecida. No en vano, se fríen recién cortadas. También nuestros huevos son camperos. Y es que nuestra preocupación es servir comida sana».

Para los que prefieren alternativas a la carne, Milonguitas elabora hamburguesas vegetarianas, con la receta secreta de Manana. «Tenemos alma de cocina sana y casera; por eso, Manana más que cocinera es guisandera». Además en el local se puede degustar una parrillada de verduras, una interesante variedad de ensaladas, unas tostas con anchoas de Santoña o cualquiera de sus postres caseros, amén de sus empanadas, otro de sus productos estrella. Su corta pero interesante carta de vinos ha sido confeccionadapor el sumiller Fran León. Sin olvidar, por supuesto, que en Milonguitas también se puede tapear… ¡Y hasta desayunar!

Para más información

C/Tomás de Ybarra nº2 (junto al arco del Postigo)

Tfno. 954 210 954

Sitio web: www.milonguitas.es

Instagram: https://www.instagram.com/milonguitas_restaurant

NICKEL BURGUER

In Burger We Trust: en Nickel tienen claro que lo suyo es hacer hamburguesas ¡y de qué manera! Todo en su filosofía nos lo deja claro: desde la cuidada decoración de sus dos establecimientos (en el Arenal y en la Alameda) hasta el original y exclusivo packaging de sus hamburguesas. Hacerse hueco en el universo hamburguesero de Sevilla no era fácil y Nickel lo ha conseguido en un año en dos sitios claves de la ciudad.

A esto se suma la calidad y personalización de sus hamburguesas pues, además de las variadas recetas que te proponen, en todas ellas puedes elegir la carne (Ternera, Ibérica, Pollo y Veggie) y uno de los 6 tipos de panes (Incluido uno sin gluten), para hacer tu propia hamburguesa, combinando además un sinfín de salsas e ingredientes exclusivos. Además, cabe destacar el acompañamiento de estas hamburguesas: las patatas, de las que también tienen para todos los gustos, sus tartas caseras, y sus cervezas artesanas. ¿Necesitas más?

Para más información:

Web: www.nickelburger.com

Facebook: https://www.facebook.com/nickelburger

Nickel Arenal: Lopez de Arenas 4 (Esq. Adriano) – 854 802 187

Nickel Alameda: Alameda de Hercules 5 (Esq. Amor de Dios) – 955 220 856

NO PIQUI

No Piqui es un restaurante donde las personas van a divertirse y a disfrutar de la comida. El producto estrella son las hamburguesas, por supuesto. Cuidan hasta el más mínimo detalle para que tu comida se convierta en una experiencia inolvidable e irrepetible. Además, en su objetivo de ofrecer platos únicos, bajo el concepto healthy food el cliente podrá encontrar recetas para todos los gustos y circunstancias (celiacos, veganos…).

Y es que en No Piqui se podrá disfrutar además de un brunch de en sueño así como meriendas riquísimas. «No Piqui también está conectado con su público. Hacen babybruch para los más pequeños o showrooms con pequeños empresarios. Porque en el universo No Piqui todo es posible», explican desde este restaurante de Sevilla que, además, dispone de servicio a domicilio

Para más información

Dirección Web: www.nopiqui.com

Establecimiento: Alameda De Hércules, 58, 41002, Sevilla

Teléfono: 954 963 005

Establecimiento: Parque Comercial Ginés Plaza, 41960, Ginés, Sevilla

Teléfono: 954 664 821

Establecimiento: Glorieta Fernando Quiñones Edificio Centris, S/N, Local 3, 41940, Tomares

Teléfono: 954 783 755

Establecimiento en Paseo Cerrado del Calderon 13 local 8 29010 Malaga

Tlfn.: 952 639 311

Establecimiento Malaga Calle Carretería 66 29008 Malaga

Tlfn.: 951 235 202

WURST&BURGER

Wurst&Burger está a punto de cumplir su quinto año ofreciendo a los amantes de las hamburguesas y salchichas alemanas de máxima calidad en Sevilla, desde sus inicios ha procurado ofrecer el mejor servicio y completar sus hamburguesas con la mejor materia prima ya sea a nivel se salsas, quesos y complementos. trabajando siempre con verduras frescas de la zona.

Ofrecen también una carta de entrantes, patatas bravas, sus conocidos nachos con guacamole, variado de sandwich, creppes y lomo de salmon ahumado acompañado de salsa de eneldo. Desde sus inicios han tenido en cuenta en su carta a su fiel clientela celíaca, «todas nuestras carnes y salchichas (acompañadas al gusto, chucrut, pepinillo, salsa curry, etc.) son sin gluten, lo único que varía básicamente es el pan, fabricado con el máximo cariño y calidad para nosotros por un panadero especialista. Cuentan con reparto a domicilio a través de aplicación de Glovo y Deliveroo, siendo la práctica más corriente la llamada al local por parte de los clientes y su posterior recogida.

Para más información

Dirección Avda de Finlandia S/N. Bermejales (Sevilla).

Tlfn. de reservas.- 685 09 82 42 (aconsejable reservar de jueves a domingo)

Facebook: https://www.facebook.com/Wurstandburguer