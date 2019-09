La cocina andaluza, al disfrute de tu paladar

Sevilla no sería Sevilla sin el río Guadalquivir. Aquel que separa y al mismo tiempo une al barrio de Triana con Sevilla, deja una estampa espectacular e inconfundible, por la que tanto sevillanos como turistas pasean embelesados por su belleza. Como un objetivo perenne que recoge la imagen de una foto eterna, la terraza del restaurante Río Grande ofrece unas vistas casi insuperables.

Este restaurante de Sevilla se encuentra en plena calle Betis, por lo que los comensales pueden disfrutar de un paisaje cargado de luz, así como del ambiente del entorno trianero, de sus colores cálidos y de la hermosa silueta de la ciudad de Sevilla que se dibuja desde esta orilla de la ciudad.

EL SABOR DE LA GASTRONOMÍA ANDALUZA

«Es bien sabido que como se come en Andalucía no se come en ningún otro sitio», explican desde el Río Grande, uno de esos restaurantes que sirve perfectamente como ejemplo de ello. Sus platos son una combinación única de la cocina tradicional andaluza y la creatividad de su chef, que tiene presente las recetas más tradicionales, esas que llenan la boca de sabores frescos y exquisitos como el ajoblanco, las torrijas, el salmorejo, la ensalada de pepino, el marisco fresco, los ibéricos y la mejor paella de toda Sevilla. «Se hace la boca agua solo con oír sus nombres».

EL CHEF FRAN TRIGO

Tras más de diecisiete años de experiencia -dieciséis de ellos en la cocina de Río Grande-, el chef Fran Trigo experimenta día a día con la tradición y la creatividad. Tras sus fogones, la gastronomía autóctona se une a la cocina vanguardista. Como un niño, Fran disfruta de su trabajo consiguiendo platos coloridos y magníficos, que logran transmitir toda esa pasión y diversión a cada comensal.

Si unimos las espectaculares vistas que tiene el Restaurante Río Grande, con una cocina que reúne todas las especialidades de la gastronomía andaluza con una atrevida fusión, a un precio más que razonable: ¿Hay alguna razón para que Río Grande no sea una de las referencias gastronómicas de Sevilla? Ninguna, de hecho. «Sin duda, el último ingrediente eres tú. Te invitamos a disfrutar de los increíbles platos del restaurante y de la amplia terraza situada en la calle Betis junto al Guadalquivir y frente a la Torre del Oro», afirman desde Río Grande.

Para más información

Facebook: https://es-es.facebook.com/restauranteRG.sevilla/

Instagram: https://www.instagram.com/riograndesev/

Twitter: https://twitter.com/RioGrandeSev

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/11011355/admin/