El aroma de la mañana: tres cafés con los que potenciar el sabor de tu día

Hay algo de patria en el café, algo que nos une tanto como la tradición o la tierra. Es un sentimiento que nos identifica ante compañeros y amigos: «Yo es que si no me tomo un café por la mañana, no soy persona». Por supuesto, cualquier café no vale para empezar el día. El aroma del café por la mañana es el perfume con el que despierta una casa; el aliento, lleno de energía, con el que empezamos el día. Si quieres disfrutar de una experiencia única, estas tres marcas de café explican qué es lo que hace especial y diferente a un buen café.

CAFÉS SAN AGUSTÍN

«Hace ya más de nueve años que la necesidad de tomar un café diferente nos impulsó a invertir en el equipamiento y la formación necesaria para empezar a tostar por nuestros propios medios», explican desde Cafés San Agustín, quienes apuestan por la continua adaptación en el sector, siendo conscientes de las exigencias crecientes de los consumidores en cuanto a la calidad del producto y su forma de preparación. «Durante este tiempo, hemos conocido muchos importadores, baristas, muchas variedades botánicas, tipos de tueste y ’blends’ diferentes. De alguna manera, parece que el solitario camino que iniciamos ya no lo es tanto».

Actualmente, su principal objetivo es ser capaces de ofrecer sabores y un producto que se cuida al detalle, desde las fincas hasta nuestras tazas. Asimismo, ser capaces de comunicar la tremenda complejidad de este maravilloso producto que es el café: su cultivo, recogida, el procesado, las variedades botánicas, ‘terroir’, la estacionalidad, los microlotes, trazabilidad…

SOTO CAFÉ

Un buen día comienza después de un buen café. Ese es el lema bajo el que trabajan desde Soto Café. «Nuestro principal objetivo y nuestra preocupación es que, en todo momento, queremos ofrecer lo mejor de nosotros cada día, ni olvidar la tradición y lo que aprendimos en tantos años de trabajo», afirman desde Soto Café.

«Recientemente, de hecho, hemos visitado unas de las plantaciones de café en la región de Minas Gerais al sudeste de Brasil para comprobar la increíble evolución que desarrolla el café desde la planta hasta que llega a nuestras instalaciones. Pudimos ver los interminables viveros donde comienzan a plantar para repoblar las nuevas plantaciones de café y, así, comprobar el método de secado de la cereza en camas africanas donde el café es movido manualmente», detallan desde Soto Café quienes, asimismo, siguen esta filosofía: el café, cuanto más natural, mejor.

STARBUCKS ON THE GO

Starbucks cree que compartir un momento de conexión en torno a un café es un acto sencillo que aporta un momento estimulante en el día de una persona. Logrando generar ese momento, en cada sitio que estemos, creamos una perspectiva mejor para la sociedad. Por ello, «Starbucks on the go» es un concepto de bebidas autoservicio de primera calidad, ofrecido en exclusiva por el Grupo Selecta, que recoge toda la esencia y apariencia de los coffee shops Starbucks. Este formato modular único incorpora tecnología de última generación, leche con su toque justo de espuma y una amplia selección de los cafés originales Starbucks.

Aquí, los consumidores pueden escoger entre más de 100 opciones de bebidas diferentes, en distintos tamaños, e incluso personalizarlas a su gusto con un toque de vainilla, sirope de caramelo o dosis extra de café. Entre los tipos de bebidas que se pueden consumir se encuentran el café Espresso, Espresso Macchiato, Caffè Americano, Caffè Latte, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Mocha, Chocolate Caliente o Lattes fríos como Vainilla Latte, entre otros.

