Cursos para oposiciones online: si estás quieres opositar (y aprobar), esta es la web que necesitas

Está siendo muy difícil para todos afrontar esta situación excepcional que estamos viviendo. Todos hemos visto modificada nuestra rutina diaria, el teletrabajo se ha hecho hueco en nuestros hogares y otros, menos privilegiados, han tenido que enfrentarse a situaciones de ERTEs o incluso despidos.

Pero a pesar de este escenario, no todo está siendo negativo. Hay algo que sacar en positivo y es que ahora no tenemos excusa para decir que no a aquello que antes retrasábamos continuamente. En el caso de los opositores hablamos de la formación online para las oposiciones, sobre todo, cuando hay plataformas que disponen de un amplio catálogo de cursos que están homologados y son válidos para todo el territorio nacional. ¿Quieres saber más? Atento.

Amplía tu baremo de méritos con Opositer

Si todavía no has oído hablar de ella, esta plataforma de cursos online homologados para oposiciones cuenta con un gran catálogo de cursos válidos en todo el territorio nacional, para aumentar la puntuación final del opositor en la fase de concurso de cualquier convocatoria de oposiciones.

Opositer divide su catálogo de cursos homologados para Oposiciones de Justicia, Sanidad y Educación.

Si hay algo que destacar de esta plataforma es su ergonomía de cara al usuario. Pensada para facilitar lo máximo posible la ejecución al opositor, de entre sus características podemos destacar:

–Su amplio catálogo de cursos online

–Acceso inmediato al curso una vez confirmada la matrícula

–Totalmente online y apto para cualquier dispositivo electrónico: tablet, ordenador o móvil

–Evaluación tipo test

–Envío del título impreso, de forma física, al domicilio del opositor.

Cursos para oposiciones

Como ya hemos comentado, Opositer divide sus cursos en tres grandes grupos de oposiciones: Justicia, Educación y Sanidad.

–Los cursos de justicia están dirigidos a los opositores de los cuerpos de administración de Auxilio Judicial, Tramitación Procesal y Gestión Procesal.

–Los cursos de Educación están pensados y divididos teniendo en cuenta las: Oposiciones de Infantil, Oposiciones de Primaria, Oposiciones a Secundaria y por último las Oposiciones a FP y EOI.

–Los cursos sobre Sanidad están concretamente dirigidos a los opositores a personal no sanitario de los Servicios de Salud nacionales es decir: auxiliares, administrativos, pinches, cocineros, celadores y celadores-conductores.

Los cursos de Opositer cumplen con la ley y están acreditados acorde al R.D. 276/2007 de 23 de febrero (B.O.E. nº 53 de 2007), tal y como se exige en las distintas convocatorias nacionales.

Nuevos cursos para oposiciones de Opositer

Opositer aumenta su catálogo con 6 nuevos cursos dirigidos a los cuerpos de Justicia y Sanidad. Conscientes de la situación actual desde Opositer lanzan un cupón promocional del 10% en cualquier matrícula de cursos, esta promoción estará activa durante el tiempo que se alargue el estado de alarma y además aumenta su oferta con nuevos cursos sobre contenido jurídico y sanitario.

Si eres opositor y perteneces a uno de estos dos grupos, en unas semanas podrás beneficiarte de la siguiente formación:

JUSTICIA

Curso de 125 horas “Introducción al Derecho Procesal Civil”

Curso de 75 horas “La Actividad Preparatoria y Probatoria del Proceso Civil”

Curso de 75 horas “Los Procedimientos Declarativos”

SANIDAD

Curso de 300 horas “Cuidados de enfermos con Alzheimer y atención a personas con discapacidad”

Curso de 150 horas “Cuidados de pacientes con Alzheimer”

Curso de 150 horas “Atención integral a personas con discapacidad”.

Si te resultan interesantes estos cursos, aún queda lo mejor: Opositer tiene disponible en su web un apartado de promociones y descuentos y entre ellos hemos encontrado un cupón del 10% de descuento en cualquier matrícula que se realice durante la época actual de cuarentena. ¡Corre y matricúlate!

Con Opositer puedes continuar tu formación desde casa, sin ningún tipo de interrupción, aprovechando al máximo tu tiempo y apostando por una buena preparación de cara a las oposiciones de 2021.