8 propuestas de ropa infantil «marca España» para la temporada de otoño-invierno

El verano también se acaba. Con la temporada escolar recién comenzada y las temperaturas cada vez más frías, llega la hora de renovar el armario de los peques de la casa. Si buscas ropa infantil 100% española, aquí tienes las principales referencias de moda infantil «marca España»: últimas tendencias, novedades… todo, de marcas que trabajan y elaboran sus diseños con materiales 100% españoles.

BE MAE KIDS

Esta es una marca de ropa infantil consciente de la importancia que tiene el vestir de los niños. Por ello su prioridad no es solo el diseño, sino también la alta calidad, textura y suavidad de las telas con las que se fabrican sus colecciones. Así, cabe destacar que Be Mae Kids también es marca España y sus promotores se sienten orgullosos de fabricar cien por cien en España. Su aceptación internacional está siendo un éxito, ya que como todos sabemos, nuestro país es un alto referente para la moda infantil.

En Be Mae tienen donde elegir para vestir a todos los peques de la casa, dada su diversidad de ropa, sencilla, práctica y a la vez elegante. Cuentan con telas exclusivas de Liberty London y se definen por la alta calidad a precio competitivo de sus prendas. Para este otoño invierno, además, han diseñado tres colecciones inspiradas en el interior de Mallorca, seña de su identidad.

Para más información

Web: //www.bemaekids.com

Email: contacto@bemaekids.com

Instagram: @bemaekids

COTOLI

Esta firma sevillana de moda infantil nace de las necesidades reales de los papás y mamás de hoy en día, que quieren salir de lo cotidiano sin perder la dulzura propia de la ropa para niños, que les apasiona la moda y que les encanta llevar prendas a conjunto con sus hijos.

«Nuestra colección AW2021 «Over the Rainbow» es y será una colección muy especial, ha sido diseñada gran parte de ella en pleno confinamiento, de ahí su nombre ya que el arcoíris ha sido un elemento esencial durante estos meses, símbolo de esperanza y alegría para los pequeños y no tan pequeños. Dicen que los sueños se hacen realidad cuando luchamos por ellos… Y nosotros no hemos parado gasta conseguir el nuestro, una colección de ensueño… ¡Así que solo esperamos no despertar nunca!», explican desde Cotoli.

Para más información

Correo: info@cotoli.es

Tlf.: 661 065 721

Web: www.cotoli.es

Instagram: @cotoli_

ILÓ-LILÓ

Es una marca 100% española, el diseño, el patronaje y la confección se realizan en la provincia de Sevilla. Apostando desde sus inicios por tejidos naturales, también españoles. Sus diseños tienen un alma propia, que la distinguen de otras marcas. Siempre buscando salir de lo habitual, sin dejar de lado el corte clásico en sus prendas, usando colores y estampados originales para que bebés y niños no pasen desapercibidos.

Trabajan para adaptar las tendencias de cada temporada, a la moda infantil. Las prendas de punto para bebés y no tan bebés tienen especial protagonismo en ILÓ-LILÓ. Se reinventan en cada colección para que las prendas de punto más clásicas aparezcan renovadas a través de rayas, rombos, pompones y combinaciones de colores dulces e inesperadas. Y todo ello, para niñas pero también para niños, ya que como mamis de chicos, ellos tienen un lugar importante en sus creaciones, diferenciándose también así de la moda infantil en general.

Para más información

Tienda online: https://ilo-lilo.com/

Calle Federico Sánchez Bedoya 20.

Instagram: @ilolilomodaimfantil

MI CANESÚ

«Tengo una muñeca vestida de azul con su camisita y su canesú». No puedes tararearla sin revivir momentos de tu infancia. Eso es Mi Canesú, una marca de moda infantil española que te devuelve a tu armario de niña para vestir hoy a tus hijos. Sus creadoras, Paula Gómez y Olga Mena, han querido levantar una empresa que mantenga la esencia del negocio familiar con sueños de altura. Diseñan y producen en España y Portugal buscando los talleres de siempre, creando una red de proveedores cercanos y de calidad.

Este otoño Mi Canesú ha subido al desván de los recuerdos para hacerle un guiño a los clásicos: Avionetas, globos aerostáticos o peonzas son algunos de los motivos de sus estampados. Zapatitos de cuero, jesusitos de flores y abrigos de cuadro tartán. Como si de un cuento de los hermanos Grimm se tratara, esta colección está llena de animales que tocan instrumentos, dulces y alegres, con ese toque naïf tan característico de la marca.

Para más información

Pedidos: pedidos@micanesu.com

Web: www.micanesu.com

Instagram: @micanesu

Facebook: Mi Canesú

MEMUCA

«Memuca es un proyecto que desde hace muchos años he tenido en mente. Siempre he tenido claro que quería hacer algo propio y me lancé en 2018 a raíz del nacimiento de mis tres hijas. Es más, el nombre se lo debo a ellas. Mercedes, Musquilda y Carmen, lleva las dos primeras letras de su nombre», explica María Arregui Marco, impulsora de este proyecto. «Con Memuca busco conseguir ser una marca que ofrezca unos productos cuidados y de una alta calidad pero con unos diseños de siempre actualizados».

«La seña de identidad de Memuca son los estampados liberty. Estos tejidos son los protagonistas de las prendas, creo que el momento que estamos viviendo exige a las marcas “tener algo que sea diferente” al resto y considero que con estos tejidos lo consigo. Me gustan las prendas de siempre pero con un toque actual y más atrevido», explican desde Memuca, una marca made in Spain absoluta. «Compro todos los tejidos en España y produzco las prendas en Galicia y en el Sur de España. Desde hace unos días tenemos la página web lista. Era un tema que tenía pendiente y hoy más que nunca es absolutamente necesario. Además tengo en mente ampliar la marca con algunos productos que creo que pueden ser un éxito y tener tirón».

Para más información

Web: www.memuca.es

Telf.: 639 408 485

Instagram: https://www.instagram.com/memuca__/

MUAMUÀ MAISON

Muamuà Maison nace en 2018 de la mano de Teresa y Mariola, dos amigas especialistas en el mundo del diseño y la comunicación de moda, su pasión. Ambas son las precursoras de una firma con alma, que parte de la idea de transmitir ese amor y esa dedicación que todas las madres sentimos y demostramos por nuestros hijos. Sus colecciones se diseñan y fabrican en España a través de un proceso de creación único, con un enfoque artesanal y siguiendo los patrones tradicionales de producción, siendo desde sus inicios el principal valor de la marca.

Cada una de las prendas de Muamuà Maison están inspiradas en cortes clásicos , con un trabajo especial en el detalle y en la diferenciación. Diseños basados en el día a día, fabricados sólo con materiales y tejidos naturales, para el cuidado de los más pequeños. Sus creadoras quisieron crear colecciones únicas que cubrieran en el mercado lo que ellas anhelaban como propias clientas, y hacerlo llegar a todas esas mamis que muchas veces buscan prendas diferentes y especiales para sus reyes de la casa, aportando experiencias únicas. Es así como comienza Muamuà Maison, una marca con espíritu, con mucho alma y, sobre todo, creada desde el amor. Una marca para esos bebés, niños y niñas que, junto a sus madres, son los principales creadores de «la casa de los besos».

Para más información

Teléfono: 679 397 355

Correo electrónico: info@muamuamaisonkids.com

Web: https://www.muamuamaisonkids.com/

Instagram: https://www.instagram.com/muamuamaison/

Facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Baby-Goods-Kids-Goods/Muamu%C3%A0-Maison-2283497495254220/

PIPI BABY KIDS

PIPI Baby&Kids es una firma de moda infantil española que nace en 2017 fruto de la inquietud de su creadora, Laura Baldominos, quien tras convertirse en madre, empieza a diseñar sus propias prendas a medida para su hija de la mano de una costurera de las de toda la vida. Tras el éxito que tenían sus diseños en su entorno, decidió apostar por crear su propia marca y diseñar colecciones de ropa y complementos para niños hasta los 10 años, cuyas telas de altísima calidad y personalidad son seña de identidad de la marca. Además, en sólo tres años la firma está presente también en Portugal, Francia y EE.UU.

«Old Times» es el título de su última colección para este otoño/invierno. Un guiño al pasado, que traslada al campo y a los paseos en familia, cuando corríamos libres y éramos felices, jugando al escondite cerca del arroyo. Además, como novedad esta temporada, encontramos la línea Living, con diferentes productos para todos, mayores y pequeños. Siguiendo la esencia de esta marca, que continúa fiel a sus diseños más exitosos y que se han convertido en sello de la casa, pudiendo además hacer a medida cualquier prenda e incluso en diferentes tallas que no están disponibles en la web, o cualquier diseño en cualquier otra tela. También son súper ventas las camisas para mujer de la marca a juego con los niños.

Para más información:

A la venta en www.pipikids.com

Teléfono 661 367 555

Email: pipibabykids@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/pipibabykids/

Facebook: https://www.facebook.com/pipibabykids

TANTARA KIDS

Tantara Kids nace en 2019 de la mano de dos amigas de la infancia con la intención de ofrecer ropa infantil de alta calidad a precios justos y razonables. Buscando el equilibrio entre el presente y el pasado, Tantara ofrece cortes clásicos renovados con detalles sutiles que hacen cada prenda especial. Todas las prendas están confeccionadas en España con tejidos de alta calidad, prestando especial atención a los detalles y a la sostenibilidad.

«Esta nueva colección hemos intentado plasmar la esencia más profunda de Tantara, con prendas en las que la funcionalidad no está reñida con la elegancia, ni la sencillez con la sofisticación. En definitiva, prendas atemporales de gran calidad que nunca pasen de moda y puedan pasar de generación en generación».

Para más información:

Instagram: @tantarakids

Web: https://tantarakids.com

