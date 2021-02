Si haces las cuentas, te sorprenderá todo lo que ahorrarías con unas placas solares

La crisis energética, unida a la derivada de la pandemia, ha empujado a muchos hogares españoles a tener que ahorrar y recortar en todo tipo de gastos para poder pagar las facturas. En inviernos especialmente fríos y veranos de temperaturas cada vez más altas, la sociedad intenta avanzar hacia la sostenibilidad aunque, todavía a pasos pequeños.

No obstante, desde la responsabilidad individual, no solo podemos ser más sostenibles sino, también, ser eficientes y ahorrar en nuestras facturas. Y no poco dinero: hasta un 80% de lo que pagamos actualmente. Así lo afirman desde Social Energy, empresa referente en el sector de la venta e instalación de placas fotovoltaicas. «Los tiempos que corren nos están haciendo recortar todo tipo de gastos, y eso conlleva un esfuerzo extra en revisar si realmente estamos aprovechando las mejores ofertas en cuanto a tarifas de móvil, seguridad, o luz. Es aquí donde entran en juego las placas solares».

Tras la eliminación del impuesto al sol, las placas fotovoltaicas se han convertido en la solución más barata para generar energía. «Las placas solares te permiten generar tu propia energía 100% verde (sin tener que depender de tu compañía eléctrica) y ahorrar hasta el 80% en tu factura de la luz, debido a que sólo estarás consumiendo luz de tu compañía, cuando no haya sol», explican desde Social Energy.

Las matemáticas no fallan: esto supone una gran disminución en las facturas, y teniendo en cuenta que la vida útil de los paneles es de 25 años, es una inversión muy rentable. «Hay clientes que optan por una financiación a 10 años, con lo que la cuota que pagan es más baja que lo que ahorran en la factura de la luz eléctrica, de esta manera la experiencia de la mayoría de los que dan el salto a la fotovoltaica, es que ahorran desde el primer día que la planta solar comienza a funcionar», añaden desde Social Energy.

Eficiente, sostenible y económico

No hay que olvidar otro de los beneficios de utilizar placas fotovoltaicas: se evitan hasta 20.000 toneladas de gases de efecto invernadero por cada hogar abastecido con energía solar. «Esto se debe a que la energía eléctrica convencional contamina en su proceso de producción. Tener en cuenta este tipo de energía es fundamental si quieres aportar valor a tu vivienda o negocio mientras estás cuidando el medio ambiente», afirman desde Social Energy.

En este inicio del 2021 donde la luz ha alcanzado uno de los precios más altos de todos los tiempos, son cada vez más hogares y negocios los que están dando el salto a la energía solar. «Hay informes que apuntan a que en 2050 el 100% de la energía producida en España será renovable», estiman desde Social Energy.

Venta e instalación de placas solares o fotovoltaicas

En Social Energy sólo trabajan con primeras marcas reconocidas a nivel mundial y, aunque la burocracia parezca compleja, desde esta empresa se encargan de todos los trámites de legalización y acompañan en el proceso de trámites con la comercializadora para la compensación de excedentes. «Las garantías que ofrecen en Social Energy pueden llegar a los 25 años. La política de nuestra empresa es ofrecer la mejor instalación al mejor precio del mercado garantizado», detallan. «Otra cuestión que preocupa a los usuarios de fotovoltaica es la estética, para ello el departamento de ingeniería de Social Energy, se encarga de realizar diseños integrados en el paisaje, minimizando el impacto en el paisaje urbano». ¿A qué esperas? Haz las cuentas tú mismo si quieres: los números no engañan.

