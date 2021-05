Cinco falsos mitos sobre los coches híbridos enchufables

La tecnología siempre ha acompañado al sector de la automoción. En los últimos tiempos, una de sus prioridades ha sido lograr que los vehículos redujesen sus emisiones, en línea con el compromiso de descarbonización.

En este sentido, Renault ha lanzado al mercado automovilístico su innovadora gama E-TECH Híbrida e Hibrida Enchufable. Según datos de la propia compañía, a fecha de junio del pasado año, estos modelos ocupan un 16% del total de turismos comercializados en España, con un incremento de más del 23% de los modelos híbridos con respecto al 2019 y duplicándose en el caso de los híbridos enchufables.

Así pues, tal y como evidencian los datos, la electrificación ha llegado para quedarse. Los coches eléctricos o híbridos son la solución, pero aún existen recelos y, por ello, es hora de aclarar y desmontar falsos mitos.

(1) Con un coche híbrido o híbrido enchufable no puedes viajar muy lejos: ¡Falso!

Tanto el híbrido como el híbrido enchufable ofrecen una alta eficiencia energética y, en función del tipo de conducción y condiciones del tráfico, se puede circular hasta un 80% del recorrido en modo eléctrico cero emisiones. Ello conlleva un ahorro de combustible de hasta un 40%. Con estos coches puedes viajar tanto por ciudad como por carretera sin preocuparte por la distancia que vayas a recorrer.

Además, circular de esta manera supone hacerlo evitando la contaminación porque no se producen emisiones. Esto permite disfrutar de las ventajas que algunas ciudades están poniendo en marcha, como los carriles reservados o las plazas de aparcamiento o, incluso, se pueden evitar las restricciones de tráfico por contaminación.

En el caso de la gama E-TECH de Renault, la Dirección General de Tráfico le ha concedido la etiqueta «estrella». Es decir, las versiones híbridas enchufables de Captur y Mégane Sport Tourer disponen de la etiqueta CERO, lo que le permite la exención total del pago en la zona SER sin límite de horario y al abrigo de episodios de alta contaminación, el acceso a las áreas centrales de las grandes ciudades, descuentos en peajes o utilización de los carriles BUS/VAO, independientemente del número de personas a bordo. El Clio Híbrido cuenta con la etiqueta ECO lo que supone también numerosas ventajas, como la bonificación de las zonas de aparcamiento regulado que el descuento es del 50%.

(2) El modo 100% eléctrico es solo para ciudad: ¡Falso!

A veces hemos escuchado que el modo eléctrico se vincula a velocidades bajas con las que circulamos en rutas urbanas o interurbanas, pero los coches híbridos enchufables pueden alcanzar la misma velocidad que los vehículos convencionales.

Tal y como explica el responsable de la Optimización de la Eficacia en Renault Sport Racing, Nicolas Espesson, «la recuperación de energía al frenar permite recargar la batería “gratuitamente”, pero permite también evitar que se utilicen los frenos y, por lo tanto, que se desgasten». Y añade, «una vez que se ha recuperado esta energía, se va a poder reutilizar para mover el coche y reanudar la marcha, sin quemar una sola gota de gasolina. Con el nuevo Mégane E-TECH Híbrido Enchufable, es posible efectuar hasta 65 km. en ciclo WLTP en este modo 100 % eléctrico. Por lo tanto, es posible circular en todo eléctrico, en térmico (sobre todo por autopista), y se puede sumar la potencia eléctrica y térmica cuando se necesite una fuerte aceleración como, por ejemplo, para adelantar».

(3) Los coches híbridos enchufables son difíciles de recargar: ¡Falso!

La tecnología E-TECH permite optimizar al máximo la energía en las fases de desaceleración y de frenado. Desde Renault comentan que se puede regenerar la batería en las fases de desaceleración porque con la palanca de velocidades en posición Drive, el motor eléctrico funciona como un generador o bien, en el modo B donde la regeneración aumenta, o con el frenado regenerativo.

En este punto, Espesson aclara que «se puede recargar la batería a la vez que se acelera, al estilo de la función ‘overload’ de nuestros F1. Obviamente, el conductor no tendrá que pisar el pedal del acelerador y el del freno al mismo tiempo, pero este modo “poco intuitivo” permite que gire el motor térmico a su régimen óptimo al utilizar la potencia necesaria para que el vehículo avance, mientras el plus de potencia térmica que no se utiliza permite recargar la batería para un uso posterior».

Además, agrega que «esta arquitectura nos permite contar con múltiples opciones para que el coche se mueva en modo eléctrico, térmico o incluso con dos energías, a la vez que elige la mejor relación de la caja de velocidades. Todo ello permite obtener unos niveles de consumo y de placer de conducción inigualados». Por otra parte, cada vez las ciudades cuentan con más espacios para recargar los coches eléctricos.

(4) No tienen espacio en el maletero: ¡Falso!

En la actualidad, el interior de los coches híbridos es igual de confortable y espacioso que el de un coche convencional. Los maleteros están pensados para llevar todo lo que necesites y su espacio dependerá del modelo de coche. En los primeros modelos de híbridos era frecuente que las baterías ocupasen parte del maletero, pero gracias a la experiencia en la fabricación de este tipo de coches, con un buen diseño se ha logrado que la colocación de las baterías pase desapercibida en cuanto a la capacidad y amplitud.

(5) Los coches híbridos son menos seguros: ¡Falso!

Reconozcámoslo, los accidentes de tráfico no dependen del modelo o tipo de coche. El modo eléctrico es mucho más silencioso y algunos creen que por ello es más fácil atropellar a un peatón, pero nada más lejos de la realidad. Además, estos coches pasan estrictos procedimientos de seguridad.

Así pues, es el momento de apostar por estos vehículos que ofrecen las máximas prestaciones, aseguran un placer de conducción óptimo, respetuosos con el medio ambiente y eficientes, en consonancia con un futuro más sostenible.

