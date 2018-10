Una «beauty blogger diferente», Anabel Domínguez la gaditana que une humor y maquillaje

CONTENIDO PROMOCIONADO Así serán las casas andaluzas en 2050 para soportar un verano de hasta 3,5 grados más

Los vídeos virales nacen donde menos te lo esperas. Anabel Domínguez es una maquilladora de Trebujena afincada en Madrid, tiene una cuenta de Instagram en la que publica sobre todo fotografías de sus trabajos (fotos de ella misma con diferentes looks de maquillaje), algunos vídeos de unboxing de productos, recomendaciones de maquillaje, etc. La semana pasada tenía unos 17.000 seguidores… Pero el lunes su móvil comenzó a sonar sin parar… ¿Qué había pasado?

«Estaba asustada, aunque lo primero que quiero dar es las gracias por todos los que han llegado por los TIPS, ahora soy como el negro del whatsapp», ha contado a través de su cuenta de Instagram que ya ha sobrepasado los 58.800 seguidores y sigue creciendo a un ritmo frenético.

Un joven anónimo sevillano (al que no conoce de nada) compartió el pasado 19 de octubre en su cuenta de Twitter los vídeos de Anabel porque le hicieron mucha gracia y sin imaginarlo la ha lanzado fama… Esos vídeos, alguno ya ha sobrepasado los tres millones de visualizaciones en Twitter, son de la cuenta de la maquilladora en Instagram (@anabel.mua).

Si quieres seguir viendo sus TIPS (tiene cuatro vídeos por ahora) puedes verlos en sus stories fijos en @anabel.mua en Instagram. «Me levanté y me encontré con todo aquello, no sabía por dónde venía, fue muy raro y cada vez me iban subiendo el número de seguidores… Al principio me enfadé un poco porque no me mencionaba ni nada, pero la gente ha ido llegando a mí en Instagram y ahora me siguen personas de España y de muchos otros países, es alucinante», cuenta Anabel a Bulevar Sur.

¿Es el momento de aprovechar el tirón? «Sí, claro, ahora las marcas me toman más en serio y espero que me puedan salir más colaboraciones. Antes ya hacía, pero imagino que ahora irá a más. La verdad es que estoy nerviosa, porque claro yo no me preparo nada, lo que digo es lo primero que se me ocurre y no soy nada políticamente correcta. Y veo a tantos que me siguen, me comentan, me preguntan…», explica la joven gaditana.

Pero también asegura que en dos días se le pasarán los nervios y esperamos que aproveche la oportunidad para seguir creciendo como profesional en todos los sentidos. Aunque eso sí, manteniendo el humor y desparpajo con el que nos ha conquistado.

«Quizá porque soy más brutilla y me gusta decir pamplinas», cuenta en uno de sus stories. Su naturalidad y desparpajo son las claves de que guste su forma de presentar productos, técnicas e incluso hablar de cualquier cosa. Nunca le falta una puntilla graciosa, una comparación con guasa, una referencia desternillante… Y no está, para nada, preparado.

¿Cómo nace la idea de los TIPS? «Empecé un poco porque me encontré un día con esos vídeos y pensé que eran malísimos, muy absurdos y se me ocurrió grabarlos y compartirlos con mis comentarios y mis tonterías. Hicieron mucha gracia y por eso los he ido haciendo una vez a la semana y seguiré haciéndolos así». Son vídeos de los típicos tutoriales que encontramos por Internet, pero de los más vergonzosos y poco efectivos que existen, a los que les pone su voz en off y los comenta. El resultado es brillante. Comentarios divertidos que parecen sacados de cualquier programa de humor televisivo de éxito.

Antes de que sus TIPS se hicieran virales Anabel no se hacía planteado nada relacionado con el humor, en cada vídeo, cada comentario simplemente es ella misma. Le ha sorprendido que mucha gente lo valore más por el hecho de ser mujer y maquilladora. «Las mujeres también podemos ser graciosas, y además me ven como una beauty blogger diferente, y me encanta. En ese mundo en el que se supone que todas son o deben ser como muy perfectas y yo no soy para nada así», comenta. ¿Cuestión de reírse de una misma también? «Claro que sí y más en este mundo del maquillaje».

Anabel Domínguez asegura que los continuará haciendo una vez a la semana, el resto del tiempo seguirá con su trabajo habitual como maquilladora (y «beauty blogger»). Sus unboxing (mostrar y abrir los paquetes que le envían) de maquillaje son también semanales -y también muy divertidos- y después a lo largo de la semana va probando los productos y enseñando los resultados mediante fotos que se hace con sus make up.

A Anabel le encantaría dedicarse por completo al maquillaje de belleza, relacionado con el mundo de la moda y las tendencias para hacer también looks algo más especiales. Es donde más cómoda se siente y lo que más le apasiona. Comenzó a formarse como maquilladora en Sevilla, después continuó en Madrid y ahora trabaja en una tienda para mantenerse además de seguir como maquilladora, además ha sido una de las finalistas del concurso de NYX Face Awards 2018.

«Esto es un barco que va a la deriva», comenta divertida asumiendo su nueva condición de influencer. Seguro que pronto toma rumbo y sabe sacar partido de esta nueva exposición que ha conseguido. No hay que perderse sus stories diarios porque nos adelanta que comenta películas, alfombras rojas y lo que se va encontrando en su vida…