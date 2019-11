Black Friday 2019: trucos para sacarle partido en tus compras de moda

Si quieres aprovechar de verdad los descuentos del Black Friday para completar tu armario o hacerte con prendas de ropa y complementos que tienes fichados necesitas organizarte. Porque incluso una simple y amena jornada de compras como esta requiere previsión. Si pretendes visitar las tiendas físicamente, deberás armarte de paciencia, porque suele ser una cita muy concurrida que provoca largas colas en las cajas.

Si en cambio vas a aprovechar los descuentos con compras por internet, te recomendamos que sigas estos pasos para que ningún se te escape:

Compara precios: algunas marcas y establecimientos aprovechan para subir precios en las semanas previas al Black Friday de manera que, llegado el viernes negro, parezca que hacen grandes rebajas. Lo mejor para evitar caer en estas trampas es tener fichados los precios de los artículos que te interesan con antelación.

Descárgate las apps: por un lado, si eres socio de las marcas que más interesa, puede que te beneficies de descuentos adelantados de los que solo informan a suscriptores. Por otro lado, muchas aplicaciones tienen los descuentos disponibles unas horas antes que las páginas web de las tiendas, por lo que podrás disponer de cierta ventaja.

Haz una lista de la compra: recopila todos los productos que te interesa adquirir en el Black Friday en un listado. Así podrás comprobar los precios de los artículos por anticipado para comparar y ver si los descuentos realmente son interesantes. Te será útil hacer uso de las «wish list» de las tiendas para que a la hora de hacer tu compra solo tengas que meter los productos guardados en la cesta de la compra.

Regístrate en las páginas: para aquellas marcas que no cuenten con aplicación propia, lo ideal es que te registres para poder agilizar el proceso de compra y que no te quedes sin tus productos más deseados. De esta manera, durante los días previos al Black Friday podrás recopilar los artículos que te interesan en la lista de deseos. Así te asegurarás de que no se te escapa nada.

Fija un presupuesto: el viernes negro de los descuentos es una jornada diseñada para el consumo masivo. Pero, si no quiere que tu bolsillo se resienta, fija un presupuesto y haz un cálculo previo de cuánto quieres y puedes gastarte. Te servirá ordenar por prioridades los artículos en un listado, asegurándote de que lo esencial no se quede fuera.

Una buena conexión / asegúrate de tener datos: si te interesan productos que puedan agotarse con rapidez debido a la alta demanda, será mejor que seas rápida y te anticipes a los demás. Si las tiendas físicas se llenan durante el Black Friday, también lo hacen los servidores de las páginas web, con lo que no es raro que se caigan en algunos momentos. Para garantizarte una buena experiencia, asegúrate de que tienes datos o una buena conexión a internet que no te cause problemas durante las compras.

¿Qué comprar? El Black Friday no es la ocasión adecuada para hacer compras compulsivas con productos cuya eficacia desconoces. Sin embargo, sí que es una fecha perfecta para hacerte con productos de belleza que uses habitualmente y sepas que vas a reponer cuando se te acaben.

Comprueba la política de devolución: asegúrate de que las condiciones te convienen (muchas veces requieren un pago por el envío de vuelta) y, si se trata de regalos de Navidad, valora la fecha máxima de devolución. Si es previa a la entrega de esos regalos, lo mejor será que prescindas de lo que es susceptible de ser cambiado o devuelto.



Recomendamos Cómo aprovechar el Black Friday 2019 con las mejores compras de belleza

Black Friday 2019: consejos para unas compras responsables

En previsión de que el Black Friday pueda suponer un perjuicio más que una satisfacción, el equipo de psicólogos de la app de terapia online ifeel nos plantea algunas pautas para contrarrestarlo. En primer lugar, es importante tener un sentido crítico y valorar detenidamente si las ofertas que se nos proponen valen realmente la pena. También es importante entrenar un cierto control del impulso de poseer, saber esperar o lo que en psicología se conoce como «retrasar la gratificación» y preguntarnos si realmente eso que nos planteamos comprar es un capricho vacío que nos va a dejar de satisfacer al poco tiempo o es algo que realmente nos hace ilusión tener o que necesitamos.

Debemos plantearnos por qué queremos comprar eso y si lo estamos haciendo como una mera respuesta automática e irreflexiva a una poderosa estrategia de marketing. Podemos activar también un cierto sentido ecológico, en el amplio sentido de la palabra: ¿Tiene sentido comprar eso que nos ha llamado la atención o podemos ahorrárnoslo, en términos materiales, económicos y de espacio? Si lo adquirimos, ¿es posible dar salida a otro artículo u objeto que ya tengamos y así evitar acumular excesivamente?

Marcarnos un presupuesto máximo de compra e intentar no excederlo (demasiado) y elaborar una lista cerrada de las cosas que vamos a comprar pueden ser unas herramientas útiles que aporten además una sensación de control sobre el impulso y la conducta de comprar. Estas además pueden incluirse en la estrategia de compras navideñas: podemos plantearnos utilizar el Black Friday para comprar los regalos de Navidad en lugar de repetir otro episodio de compras excesivas dentro de tres semanas, cuando los compromisos se nos echen encima.

Es decir, programar, pensar, acotar el consumo que vamos a hacer, no improvisar como quien va al supermercado a hacer la compra con hambre, ya que este es un camino asegurado para «comer» lo que no necesitamos y al precio que menos nos conviene.