Así es el traje de goyesco de Morante de la Puebla diseñado por Vicky Martín Berrocal

Vicky Martín Berrocal ha sido la encargada de diseñar el traje de goyesco para la séptima vez en la que Morante de la Puebla protagoniza la corrida goyesca. Habían creado expectación, ¿qué habrían ideado dos mentes creativas y rompedoras como las de ellos?

Este sábado 1 de septiembre se ha desvelado el secreto. Morante salió al ruedo luciendo una madroñera y un traje joyesco de color caqui con pasamanería dorada. Parecía, en efecto y como detalla Lorena Muñoz en su crónica para ABC, «una estampa sacada de un lienzo de Goya».

La diseñadora sevillana no se ha perdido ni un momento de este reto tan especial, ayudando al diestro a vestirse y luego viviendo cada momento desde el tendido. En sus redes sociales ha compartido una bonita imagen en la que mira con respeto la chaquetilla, el chaleco y el pantalón del maestro: «Por soñar soñé, que yo te vestía… Un reto, un sueño, un instante. Un traje con identidad y con nombre propio… el TUYO! Cultura, historia, poesía… RONDA… MORANTE», ha comentado Vicky Martín Berrocal junto a la foto.

Ilustración del Carlos Buendía con el diseño de Vicky Martín Berrocal para Morante de la Puebla

«Morante ha sido mi auténtica fuente de inspiración. Es un traje único con nombre propio, con su aroma. Me siento muy afortunada de haber podido contagiarme de su esencia», ha asegurado la diseñadora. La inspiración de Vicky se basó en un auténtico viaje a las raíces de la goyesca. «Morante me pidió que nos trasladásemos en el tiempo y que tuviera el sabor de la época. Desde ahí yo empecé a crear. Tengo que reconocer que al principio estaba colapsada y a día de hoy no sé cómo llegué a lo que he hecho…ha sido uno de los mayores retos de mi vida profesional y a la vez de los más satisfactorios».

La diseñadora ha revolucionado la moda de la tauromaquia con un diseño de alta costura y una reinterpretación de la silueta del torero, con una de la calzona más holgada. El traje del diestro es una auténtica obra de arte absolutamente artesana: más de 350 horas de trabajo en donde todos los elementos, chalequillo taleguilla, hombrera, botones, madroños y madroñera han sido cuidadosamente hechos a mano con una aguja de crochet, confeccionados con dos tipos de hilo – uno dorado y otro aterciopelado-, tejidos naturales y la maestría de Juana Marí Villarreal Loma. «Es un diseño trabajado con mucho mimo y con mucha pasión, cuidando cada detalle. Este traje es poesía, historia y cultura».

La sevillana también ha compartido imágenes en sus story de Instagram que han «chivado» el momento de vestir al torero, detalles de la artesanía del traje (confeccionado en Sevilla por Juana Marí Villarreal Loma) así como el paseíllo de Morante de la Puebla entrando en el coso rondeño envuelto en su capote de brega color rosa empolvado de seda.

Cayetano y Roca Rey, que acompañaban en el cartel al diestro han optado por el turquesa con pasamanería blanca y blanco con pasamanería negra, respectivamente. De este modo ha sido Morante de la Puebla el que ha conseguido destacar por su originalidad y creatividad en la indumentaria. Sin embargo, en la faena han triunfado el diestro peruano con tres orejas y Cayetano con dos.

Otra bonita anécdota de esta corrida goyesca ha sido la forma tan especial en la que la han vivido Cayetano Rivera y Eva González que han tenido al pequeño Cayetano con ellos por primera vez manteniendo la tradición familiar.