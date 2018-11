Hoteles Center Grupo Noga invertirá 40 millones en un hotel de 190 habitaciones en San Bernardo Se llamará Hotel Giralda Center, tendrá grandes salones multiusos para congresos y una piscina panorámica en su terraza

El Grupo Hoteles Center, participado por el grupo Noga, ha solicitado autorización a la Gerencia Municipal de Urbanismo para construir un hotel de cuatro estrellas en la calle Juan de Mata Carriazo, en San Bernardo, en el que prevé invertir 40 millones de euros. Tendrá 190 habitaciones, cinco plantas y en su terraza habrá una piscina panorámica con efecto «infinity».

Juan Carlos Parellada, director general de Hoteles Center, ha declarado a ABC que se está a la espera de la licencia de Urbanismo para iniciar las obras, que durarán 24 meses. «Nos gustaría comenzar la construcción en la primavera de 2019 con el fin de inaugurar el hotel en 2021».

Se trata del segundo hotel que la cadena Hoteles Center tendrá en Sevilla, donde en 2003 inauguró otro establecimiento de cuatro estrellas en la avenida de la Buhaira, con 233 habitaciones. «Hemos decidido construir un nuevo establecimiento próximo al hotel porque el hotel Sevilla Center funciona muy bien, tiene una ocupación media del 85% y cuenta con una clientela fideliazada», manifiesta Parellada.

Turismo de incentivos

«Queremos que ambos hoteles de Sevilla sean complementarios, ya que el Giralda Center tendrá amplios salones, con cinco metros de altura, sin separaciones ni pilares, con el fin de atraer grandes convenciones, incentivos y reuniones de empresa». Para captar turistas, el hotel no sólo ofrecerá una magnífica ubicación próxima al Prado de San Sebastián, la estación de cercanías y el Metro sino que también tendrá una piscina panorámica ccon una lámina de agua desbordante de 80 metros cuadrados. En la azotea se ubicará también un gimnasio al aire libre para los clientes.

El hotel, cuyo diseño correrá a cargo de Estudio Ámbito Arquitectura, generará 100 puestos de trabajo durante su construcción, según Parellada, quien cifra en 120 los empleos directos que creará una vez abierto y más de 200 indirectos entre las empresas proveedoras locales.

La cadena Hoteles Center tiene presencia en Granada, Sevilla, Córdoba, Barcelona, Valencia y Badajoz. El buque insignia es el Hotel Casa Fuster, un cinco estrellas, gran lujo y con categoría de monumento, ya que se ubica en un palacio modernista del famoso arquitecto Lluis Domenech i Montaner, en pleno Paseo de Gracia de Barcelona. Fuster pertenece a la organización de hoteles de lujo de ámbito mundial The Leading Hotel of the World.

Nueva apertura en Córdoba

La cadena Hoteles Center anuncia también una inversión de 40 millones de euros en su segundo hotel en Córdoba. Se construirá en un solar de 1.900 metros cuadrados en la calle Avenida América de la capital cordobesa, junto a la estación del AVE, y contará con 190 habitaciones.

«Hoteles Center se encuentra actualmente en plena expansión, por lo que busca ubicaciones para abrir otros establecimientos de la cadena en Madrid o Málaga, entre otras ciudades de España», señala su director general de este grupo hotelero, que abrió su primer establecimiento en 1992 en Granada.