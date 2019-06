Turismo Sevilla contará con otro hotel de cinco estrellas en la Plaza de San Francisco Ocupará los dos edificios regionalistas que eran propiedad de Bankia para crear un alojamiento de lujo de 28 habitaciones

El grupo de inversión Millenium Hotels Real State ha entrado a lo grande en el mercado sevillano con dos adquisiciones más en pleno Casco Histórico que destinará a alojamiento turístico. Además de los dos edificios de la plaza de la Magdalena donde construye actualmente un hotel para la cadena Radisson, se ha hecho con otros dos inmuebles de estilo regionalista situados en la Plaza de San Francisco que fueron en su día propiedad de Bankia.

Las fincas en cuestión son la once y doce del céntrico enclave, las que se encuentran más cercanas al Banco de España y las más señoriales, junto con la sede de la Fundación Cajasol. Ambas se destinarán a un hotel de cinco estrellas bastante más pequeño que el tienen en obras, con capacidad para 28 habitaciones, según confirman a ABC fuentes de la sociedad de inversión.

La intención, indican, es levantar un alojamiento «boutique» con acabados de lujo y la máxima calidad en esta zona de la ciudad. Los promotores han presentado ya un proyecto básico de rehabilitación ante la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, que necesitará del visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. Sin embargo, se muestran muy optimistas y confían en que el establecimiento pueda abrir sus puertas a finales del año que viene. «Esa es la previsión, siempre y cuando no ocurra nada, pero sabemos que podría retrasarse», admiten las fuentes consultadas. También dejan claro que «se respetará el diseño de las fachadas, que están protegidas».

Sobre la cadena que lo gestionará, aseguran que «ya hay negociaciones avanzadas con un operador, pero aún no está cerrado el acuerdo y no se puede decir nada». No obstante, desvelan que es una de las firmas que se mueve en el segmento de lujo y que se estrenará en la ciudad con este proyecto.

Las fuentes del grupo Millenium destacan que «el interés por Sevilla se debe a que es uno de los destinos que más turismo de calidad atraerá en los próximos años». Valoran el buen posicionamiento y el momento que vive la ciudad y no descartan nuevas inversiones en un futuro.

Las adquisiciones

Uno de los edificios que han adquirido, el número 11, tiene una superficie de 834 metros cuadrados, con cuatro plantas y un ático. La disposición se distribuye en torno a un patio interior cubierto con una montera decorativa y su estado de conservación es óptimo, pues siempre ha estado en servicio y ha sufrido numerosas mejoras para albergar oficinas.

Este inmueble, que todavía conserva los carteles del banco madrileño, cuenta con un espacioso bajo de 209 metros cuadrados dispuesto en una elegante entrada y dos salas polivalentes que en su día utilizaba la entidad bancaria para reuniones, lo que ofrece muchas posibilidades de adaptación.

El edificio es obra del arquitecto Juan Talavera Heredia, que lo diseñó hacia 1914 como casa señorial. Es uno de las más originales de estilo neomudéjar que se levantaron en el primer cuarto del siglo XX en la capital andaluza y está incluido en el catálogo de construcciones singulares de Sevilla que elaboró el Ayuntamiento junto al antiguo Consorcio de Turismo.

La compra se ha cerrado en 1.760.000 euros, según la información registral y, sin embargo, no es el más caro de los dos. La finca contigua supera esa cifra. Se ha vendido por 1.839.639 euros y cuenta con 1.643 metros cuadrados, repartidos en tres plantas y un sótano.

Esta propiedad pasó a manos de Bankia tras la fusión con BMN y es, quizá, la más señorial de las tres. Su fachada, que también goza de protección, se diferencia del resto por los detalles modernistas, como los balcones redondeados y los motivos de las rejas. El diseño es del arquitecto José Espiau que lo redactó por encargo de la familia Arcenegui para establecer allí su hogar. Sin embargo, desde mediados de los sesenta ha albergado oficinas.

La inversión

El grupo que lidera Javier Illán ha invertido un total de 3,59 millones de euros. Según ha podido saber ABC, la operación se cerró en diciembre, pero no fue hasta el pasado 26 de abril cuando se escrituraron las propiedades y pasaron formalmente a manos de Millenium Hotels Real Estate. Casi por esas fechas el propio empresario visitó la ciudad para presentar el proyecto de la plaza de la Magdalena, donde levanta actualmente un cinco estrellas de 89 habitaciones repartidas en dos edificios, el antiguo Corte Inglés y el que hace esquina con la calle Rioja.

Este alojamiento estará bajo la gestión de la marca más exclusiva de Raddison (Collection), convirtiéndose en el primer hotel de esta gama que hay en España. La inversión total del grupo en la adquisición de los inmuebles y la obra rondará los 35 millones de euros. En ese montante se incluye también la rehabilitación de una parte de la plaza a la que se han comprometido. El nuevo diseño urbano permitirá ganar más espacio para el peatón con la pérdida de la paradas de autobús y de los aparcamientos de moto, que serán reubicados. Los trabajos arrancarán en los próximos meses.