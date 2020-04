Las batas de Zara para los sanitarios, al detalle

Desde los primeros momentos en los que el personal sanitario español extendió sus necesidades de materiales de protección contra el Covid-19 Inditex quiso poner su enorme granito de arena. Las batas para personal sanitario que ha fabricado y donado la empresa de Amancio Ortega ya se encuentran en la sanidad pública.

Según ha podido saber ABC, unas 4.000 unidades han sido entregadas y se encuentran a disposición de los médicos y enfermeros del Complejo Hospitalario de La Coruña. Y una usuaria de Twitter ha sido la primera encompartir dos imágenes de esas batas de Zara. Una en la que un trabajador la luce y otra del detalle de la etiqueta de Zara en la bata.

No son las únicas batas fabricadas por empresas dedicadas a la moda que tienen ya en algunos hospitales gallegos. También están ya trabajando los sanitarios con las batas fabricadas por la compañía orensana Textil Lonia (que confecciona para firmas reconocidas como Purificación García y Carolina Herrera).

Preguntamos a una enfermera del sistema sanitario andaluz por su opinión sobre las batas. Asegura que parecen «cómodas y cumplir con su cometido para nuestras necesidades». Aunque apunta que «quizá en los puños podrían haberse mejorado con un hueco para meter el dedo pulgar que ajustaría mejor la manga».

Desde que comenzó el Estado de alarma y se sucedieron las necesidades de materiales para los sanitarios y los enfermos por Covid-19, el grupo fundado por Amancio Ortega está colaborando tanto con el Ejecutivo español como con las diferentes comunidades. Especialmente con Galicia, de dónde es originariamente este empresario. Además de donar mascarillas, batas y respiradores han sido fundamentales su ayuda en labores de logística desde China. «No me imagino la distribución de material en España y Galicia sin esta compañía», dijo Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta.

No ha sido el único, porque también la ministra Montero ha mostrado su agradecimiento por el «comportamiento ejemplar» de Inditex durante la pandemia y «colabora a través de sus donaciones y poniendo a disposición su logística». La ministra de Hacienda también ha valorado el hecho de que Inditex haya evitado acogerse a un ERTE o despedir durante el mes de abril, pagando los salarios a sus empleados.

Se calcula que Amancio Ortega (como muchos otros famosos) ha donado 63 millones de euros en material sanitario, con unos 1.450 respiradores, 3 millones de mascarillas y aún no sabemos cuántas batas, y un millón de kits de detección del virus. Aunque parece que esta no será la única aportación.

Un logo que se contrae y se expande. «Respetando la distancia social… pero permaneciendo más unidos que nunca». Es el mensaje tanto gráfico como verbal que ha difundido Zara, la firma estrella del gigante textil Inditex, como guiño a sus clientes durante la pandemia de coronavirus, a través de las redes sociales.

Respecting social distancing, but staying closer than ever pic.twitter.com/7zf3rdH9si

— ZARA (@ZARA) April 1, 2020