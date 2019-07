Julianna Ro, Miss World Sevilla 2019: «Para ganar hay que trabajar realmente duro y eso es lo mío»

Ángela Ropero Pérez es una sevillana de 25 años que se ha convertido en la nueva Miss World Sevilla 2019. Aunque es conocida como Julianna Ro en su ámbito artístico (el mundo de la moda y la música) en honor a su madre que falleció cuando ella solo tenía nueve años.

Su gran cita es el 18 de agosto en el Auditorio Carvajal de Melilla, ahí competirá con el resto de participantes de las diferentes provincias españolas. Mientras se prepara para la inminente final nacional del certamen Miss World Spain, Bulevar Sur ha querido conocer mejor a esta joven con unas impresionantes medidas (86-60-93), pero más impresionante historia.

Julianna Ro es Miss World Sevilla 2019. Foto: Carmen Carmona

¿Has estudiado? ¿A qué te dedicas actualmente?

Soy graduada en Traducción e Interpretación de Inglés y Francés en la Universidad Pablo de Olavide. Además hice 8 años de conservatorio especializada en Piano y también hice dos años de canto lírico y uno de técnica vocal. Además, he realizado dos cursos de wedding planner porque es algo que me apasiona. En los últimos años he trabajado en Madrid y Ciudad de México como modelo y a la par he ido trabajando en mi proyecto musical personal (que sigo en ello). Ahora mismo estoy centrada en mi preparación para el certamen, ya que exigen bastante y soy muy trabajadora y perfeccionista.

¿Cómo fueron tus primeros pasos como modelo?

Empecé poco a poco por mi cuenta a raíz de unas fotos que me hicieron unos amigos fotógrafos. Me dijeron que debería planteármelo como una profesión, por aquel entonces me reía, pero ahora es mi sustento. Trabajé en Sevilla y cuando estuve de Erasmus en Bristol aproveché y también hice algunos trabajos. Luego volví a Sevilla donde he desfilado en varias ocasiones en SIMOF (que es de lo que más disfruto) y otras pasarelas como Code41, SIQ, Andalucía de Moda… además de diferentes campañas de publicidad. Luego me mudé a Madrid con la agencia Blow Models, donde he tenido la suerte de hacer muchas cosas. Y por último he trabajado en Ciudad de México, donde por primera vez grabé comerciales de televisión, algo la vez muy divertido y diferente a lo que estoy acostumbrada.

¿Qué recuerdos tienes de los concursos de belleza?

Sobre todo recuerdo a las misses que después he visto cómo han ido creciendo profesionalmente. Eva González, María José Súarez, Esther Arroyo… Me parecen súper mujeres, no solo por su belleza, son mujeres muy competentes y trabajadoras.

¿Cómo valoras las críticas que han recibido y reciben en un momento actual de auge del feminismo?

Pienso que hay opiniones y opiniones. Todas son dignas de respeto. Lo que sí puedo decir es lo que veo y vivo yo personalmente. Es muy fácil caer en pensar que los certámenes de belleza se centran solamente en la pura belleza física, pero al igual que la sociedad, los certámenes han ido evolucionando con el tiempo. Lo que me encanta de Miss World es que ante todo se define por unos valores y unos principios ejemplares. Es un certamen completísimo, la belleza es un complemento más dentro de todo lo que engloba Miss World. Tenemos muchas pruebas a lo largo del certamen: prueba de deporte, prueba de proyecto social, prueba de talento, prueba de debate, prueba top model, prueba de traje regional, prueba de redes sociales…

GALERÍA

¿Qué tiene Miss World para haber querido que participases?

Pues además de lo que he comentado creo que es un certamen moderno y respetuoso con unos valores increíbles. Para ganar, hay que trabajar realmente duro y eso es lo mío. Es un certamen exigente que busca una mujer formada, con idiomas, saber estar, con un buen corazón. De hecho, lo que concierne al proyecto social me parece precioso. Miss World nos permite ayudar a diferentes causas y sobre todo concienciar a los demás sobre esos problemas. Otra cosa que me agrada de este certamen es que se eliminó el desfile en traje de baño hace unos años, lo que demuestra (una vez más) que Miss World va más allá.

¿Cómo ha sido tu selección para Miss World Sevilla 2019?

Por desgracia o fortuna, este año no hay delegación en nuestra provincia, por lo que no se ha celebrado ningún certamen para elegir a Miss World Sevilla 2019. Fue la propia organización nacional la que contactó conmigo.

Como Miss World Sevilla 2019, ¿cómo te estás preparando para la final nacional del certamen?

Es una locura, creo que la gente no sabe el trabajo que hay detrás de todo esto… Entreno una media de cinco veces en semana con mi entrenador personal Rafa Llamas, voy a mi nutricionista (Nutrycheck) para seguir ciertas pautas, también me cuido estéticamente (piel, cuerpo…) en la clínica del Doctor Ortiz, cuido mi sonrisa con los chicos de EMET, mis pestañas con Lovely Lashes… Ensayos, repaso de idiomas, clases de maquillaje con mi maquillador Gerardo Vergara, de peluquería con él y Manu Luna. Hasta me estoy aprendiendo a meditar con Manu Gordillo para ir preparada mentalmente .A todo esto le sumamos la preparación de las diferentes pruebas. No puedo contar mucho, pero requiere muchísimo trabajo y dedicación.

En la prueba de talento… ¿cantarás?

No puedo desvelar todas mis cartas… jajajajaja solo puedo decir que no voy con un único talento.

¿Cómo preparas la parte fashionista? ¿Qué diseños vas a lucir y por qué los has elegido?

¡Tampoco me dejan desvelar mucho sobre esto! Puedo decir que lo estoy cuidando todo al detalle, que cuento (gracias a mis años como modelo) con amigos profesionales diseñadores en los que confío plenamente y estoy segura de que vamos a dejar boquiabierto a más de uno.

El aspecto solidario es clave en este certamen, háblame de cuál es la causa que representas como Miss World Sevilla 2019

Estoy emocionadísima con este tema. Colaboro con la Fundación El Gancho, que llevan el proyecto «La Azotea Azul». Mucha gente de Sevilla conoce esta causa porque ha sido muy mediática. Me parece precioso poder ayudar a los peques de esta manera. Para quien no lo conozca, el proyecto se basa en la adaptación de la azotea del hospital infantil del Virgen del Rocío para que se convierta en una zona de juego y entretenimiento para los niños que están ingresados allí. Las obras ya han empezado, pero aún seguimos recaudando y concienciando sobre este asunto. De hecho, en breves podré anunciar algo que me hace especial ilusión, que servirá para ayudar un poco más en esa recaudación.

¿Cuál de las pruebas de la final es tu preferida y por qué?

No podría elegir… por ejemplo, la prueba de traje regional me fascina, porque desfilar un traje de flamenca es de lo más lucido que hay. Obviamente la prueba de talento también me encanta, es mi otro lado artístico y lo vivo con mucho sentimiento y cariño. Pero creo que en ese top 3 ganaría (o empataría) el proyecto social, porque solamente el hecho de ayudar y sentirte realizada es de los sentimientos más plenos que existen.

¿Quiénes son tus misses de referencia y por qué?

Bueno las he mencionado antes, Eva González o María José Súarez no son solo espectacularmente bellas, sino que son mujeres que se han labrado un futuro, son trabajadoras y han demostrado al mundo (y lo siguen haciendo) de lo que son capaces. También destacaría la labor de mi compañera Ángela Ponce, ha llegado lejísimos con un mensaje aún más bello y me hace sentirme muy orgullosa.

¿Qué esperas que este certamen te reporte a nivel profesional y personal?

Personalmente es algo que siempre quise hacer. Es de esas cosas que tienes apuntadas en tu lista de «cosas que hacer a lo largo de mi vida» y por fin llegó el momento. A nivel profesional estoy muy centrada en mi música, me encantaría que esto me sirviera para poder hacer llegar a más gente todo lo que vengo preparando. Y por supuesto, me encantaría seguir trabajando en el mundo de la moda, y por qué no, trabajar en el otro lado de la moda, «atrás», tener mi negocio. Sy muy inquieta y me gusta probar diferentes cosas.