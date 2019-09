Lagoh: ¿Qué tiendas están por primera vez en Sevilla?

Que Lagoh es un gran centro comercial no cabe duda. No solo por sus dimensiones, 100.000 metros cuadrados, también por lo que va a ganar Sevilla (y de paso Andalucía) de la cantidad de nuevos negocios y firmas que llegan para quedarse. El 21 % de los comercios de este centro comercial que abre sus puertas este viernes 27 de septiembre a las 10 horas corresponden a marcas que no estaban con anterioridad en la ciudad.

El paseo por las dos plantas de Lagoh se convierte en una experiencia diferente porque han trabajado una de las nuevas tendencias de ambientes cambiantes. Se acabó la uniformidad total. Si lo que te interesa saber es qué vas a poder descubrir si vas a Lagoh, tenemos la respuesta.

Evidentemente te alegras de que haya otro Zara, Oysho o Bershka… (parece que nunca sobran, ¿o sí?), pero si te gusta el mundo de la moda lo que te apetece es encontrar nuevas marcas que den un aire diferente a tu armario. Estas son las que van a llamar tu atención…

Victoria’s Secret

Una de las llegadas más esperadas es la Victoria’s Secret. Parece que la conocida marca norteamericana de lencería no solo está convencida de la belleza y el talento de las sevillanas (las modelos Lorena Durán y Rocío Crusset han trabajado para ellos). También quieren conocer al resto de mujeres sevillanas para enamorarlas con su ropa interior, productos de belleza, pijamas, etc.

Hollister

Moda masculina y femenina de corte juvenil y estilo americano (pertenece a la compañía de Abercrombie & Fitch y se nota). Los pantalones vaqueros son su prenda estrella, aunque cuenta también con una gran variedad de sudaderas, camisas, ropa interior, moda de baño y hasta tiene su propia fragancia. En Andalucía, la de Lagoh es la segunda tienda de Hollister, que ya cuenta con una en el centro comercial La Cañada de Marbella.

Milbby

800 metros cuadrados dedicados a la creatividad. Todos los productos que puedas imaginar para deco, crafts, scrap, labores, bellas artes… ¡Y mil hobbies más! Después de Madrid y Zaragoza, le ha tocado el turno a Sevilla con este gran espacio para las manualidades, que además tendrá talleres y creará comunidad.

«En Milbby creemos en la importancia de dedicarse tiempo a uno mismo. Por eso, queremos convertirnos en tu fuente de inspiración para que disfrutes de la vida al máximo», aseguran.

Valentina



Madrid, Valencia y Elche fueron los primeros lugares donde esta firma de moda femenina (además de complementos, beauty y zapatos) abrió sus tiendas. Primero ya había conquistado a sus clientas a través de sus redes sociales y su tienda online. En Lagoh Valentina le da una oportunidad al público andaluz en la venta física gracias a su estilo juvenil y precios low cost. Siguen las tendencias que más se buscan, pero también cuentan con muchas prendas de fondo de armario.

RKS

RKS es una compañía española que ofrece grandes marcas de calzado a grandes precios. Dispone de grandes firmas de alta calidad como Calvin Klein o Guess y otras más populares como Adidas, Callahan o Mustang. Cuenta con zapatos multimarca de hombre, mujer y niños. También cuentan con moda de estilo deportivo como camisetas, vaqueros, sudaderas, etc.

Koröshi

Una marca española de moda urbana para hombre y mujer de precios low cost. A principios de los años 2000, Sonia Plaza y Miguel Ángel Cabot unieron su amor por los gráficos con una historia de marca basada en leyendas de la cultura japonesa. Tanto les gusta que Koröshi cita en su web a un colectivo ficticio como el origen de la marca, en forma de leyenda nos hablan de los Maniaks Graphic Designers.

Pepe Pinreles



Los calcetines sevillanos que están enamorando a toda España gracias a sus estampados de fiestas y elementos culturales propios tiene su primera tienda física en Lagoh. Hasta el momento solo han vendido a través de su tienda online y en algunos mercadillos o pop up store. Los Pepe Pinreles (y los pinrelitos para los más pequeños) ocupan uno de los espacios abiertos permanentes de la galería comercial, no se trata de un local.

Undiz



Otra firma de moda íntima y ropa de baño que causa sensación entre mujeres y hombres que aterriza por primera vez en Sevilla con este espacio en Lagoh. También cuentan con colecciones especiales como la de Harry Potter (con camisetas, pijamas, etc) o ciertos personajes de Disney.

New Yorker

Dentro de Andalucía, New Yorker solo cuenta con una tienda en Granada. Ahora tiene un nuevo espacio en Lagoh (Palmas Altas en Sevilla) donde llegar de forma directa con sus prendas de tendencia y moda masculina y femenina para adolescentes y jóvenes de espíritu.

Y si no solo te conformas con descubrir nuevas marcas, también puedes probar nuevos restaurantes en Lagoh. ¿Sabías que ahora podrás comer las famosas hamburguesas americanas de Five Guys? Las que menciona el mismísimo Barack Obama como sus favoritas.

Si eres amante de la comida asiática hay un nuevo concepto que tienes que conocer y lo trae Amazonia Chic. No es un restaurante normal con platos que pides a la carta, pero tampoco uno de menú buffet. Dispones de varias rondas de pedidos (sin límite), cada ronda consta de un máximo de 4 platos y puedes elegir desde el plato 01 al 85 (por un precio extra puedes añadir platos especiales). Makis, tártares y niggiris de salmón, atún, pez mantequilla, u otras muchas especialidades asiáticas o brasileñas a la brasa.

Si buscas una comida ligera y rápida, puede que Panther Juice & Sandwich Market sea una gran alternativa. Es un nuevo concepto urbano de restauración que incluye sandwiches con panes de fórmula patentada, zumos y smoothies y buen café, así como minicroissants de mantequilla acompañados de una amplia variedad de sabores y coberturas.