Se acerca el gran día señalado en rojo en el calendario por la «influencer» y diseñadora sevillana Rocío Osorno. Será el próximo 29 de junio, fecha que sin duda es muy esperada también por sus seguidores, que no se han perdido ni un solo detalle de los preparativos de su boda con el jugador de rugby Coco Robatto.

Y es que la sevillana ya ha ido revelando a través de las redes sociales detalles importantes como el lugar de la ceremonia, el de la celebración, la empresa del catering, el vestido, el tocado, las invitaciones e incluso cómo será su primer baile de recién casados. Pero uno de los secretos mejor guardados es el de su peinado. Porque en cuestiones de cabello Rocío Osorno es un referente para sus seguidores, a los que tiene acostumbrados a tutoriales de peinado, tratamiento y coloración que siempre son acogidos con entusiasmo.



Fue ella quien popularizó un sencillo remedio para mantener la melena hidratada en verano a base de dos productos «low cost» de una conocida cadena de supermercados: aloe vera puro y aceite de coco virgen. También Rocío Osorno convirtió en viral un vídeo casero en el que enseñaba a sus seguidores cómo aplicar reflejos a la melena en casa de manera muy artesanal y favorecedora. Y, por supuesto, nunca le faltan ideas para conseguir peinados favorecedores para los eventos importantes.



Ya sabemos cómo cuida y la importancia que le da a su cabello la «influencer» en el día a día. Pero, para saber más sobre cómo está preparándolo para su boda recurrimos a la estilista sevillana Ana Espejo, en quien Osorno confía desde hace algunos años para su peinado y maquillaje de cara a los eventos más especiales. Fue el caso de los últimos Premios Goya, donde Rocío Osorno lució un recogido bajo de aire relajado combinado con un maquillaje en tonos dorados realizado por Espejo.



En cuanto a la coloración, la estilista nos cuenta que «como hace tiempo que Rocío se puso las mechas, se le había quedado muy oscurecido el contorno de la cara, así que decidimos darle un toque de luz en esa zona». Parece, pues, que la sevillana opta, como es habitual en ella, por iluminar su rostro con algunos reflejos que lo enmarquen y conseguir así un efecto más favorecedor en el peinado para el gran día.

Su peinado para el gran día

Si bien este será uno de los secretos que Osorno guardará hasta el último momento, sabemos que la «influencer» y diseñadora ha salido muy satisfecha de su prueba de peinado. «La prueba fue muy bien», explica su estilista, que afirma que «ella tenía muy claro lo que quería, porque tiene muy estudiado su pelo y su cara».



«Yo le di mi punto de vista y acordamos lo que íbamos a hacer. Así que he plasmado a mi estilo lo que ella me pedía y le ha gustado mucho», indica Ana Espejo. Así, nos cuenta que se trata de un peinado «nada recargado y muy sencillo, en la línea de lo que ella suele llevar».

Sin embargo, parece que Rocío Osorno no lo tuvo tan claro hasta el final. «En el último momento he cambiado de manera radical la idea que tenía desde hace meses de lo que me iba a hacer en el pelo», revelaba hace unos días la «influencer» a sus seguidores en Instagram.

Por otra parte, sabemos que la sevillana lucirá casi con toda probabilidad dos vestidos en el día de su boda, por lo que no sería descabellado pensar que llevará un peinado diferente con cada look. Y, si tenemos en cuenta los peinados que suele lucir tanto en eventos como en su día a día, un recogido bajo con aire deshecho y una melena suelta o con semirrecogido podrían ser las opciones ganadoras.

Tendremos que esperar pocos días para salir de dudas…