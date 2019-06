Boda de Rocío Osorno: esto es todo lo que ya sabemos

Después de la resaca de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio (el vestido, las invitadas, la fiesta…), que ha revolucionado Sevilla, no tardaremos mucho en volver a ponernos el vestido largo para celebrar un nuevo matrimonio. La boda de Rocío Osorno, la conocida influencer y diseñadora sevillana y su novio Coco Robatto en la Catedral de Sevilla.

A esta sevillana le seguimos la pista desde que nació Bulevar Sur, de hecho recibió el Premio Bulevar Sur Revelación en 2016, y ahora es el momento de disfrutar junto a ella del día más importante de su vida. ¿Quieres saber los detalles de su boda?

Aunque aún hay muchas incógnitas, sí que ha ido desvelando poco a poco algunos de los detalles más importantes del enlace. Y lo ha hecho a través de, cómo no, su cuenta de Instagram donde más de un millón de seguidores están al día de sus novedades a través de los stories y fotos que publica a diario. «Va a ser una boda bonita, es el concepto que hemos querido desde el principio», ha explicado la sevillana días antes del enlace.

Fecha de la boda de Rocío Osorno

Unos 350 invitados acudirán a la boda de Rocío Osorno y Coco Robatto se celebrará el próximo 29 de junio de 2019 por la tarde.

La ceremonia

Catedral de Sevilla. Foto: Raúl Doblado

El enlace religioso de la pareja se celebrará en el sagrario de la Catedral de Sevilla. Muchos personajes relevantes de la Historia de España, pero también parejas no conocidas, se casan en diferentes espacios de la Catedral. Darse el sí, quiero en el Altar Mayor es un privilegio que solo está permitido a aquellos que tienen en sus venas sangre real.

El vestido de novia de Rocío Osorno

«Creo que es el único día que de verdad tienes que ir vestida para ti. Como a ti te guste, en tu estilo y a las invitadas les he dado total libertad para que vayan vestidas como les de la gana», ha explicado a solo varios días del enlace. De hecho a las amigas que le han preguntado les ha dicho que vayan con esos vestidos de fiesta que siempre han soñado llevar, que nada va a ser demasiado porque imagina su boda llena de vestidos largos, de brillos, etc. Muy en la línea de sus colecciones.

Dos vestidos seguramente. El primero, para la ceremonia religiosa, seguramente sea más clásico y sencillo. Para el segundo (que podrá llevar durante la cena o para abrir el baile), la influencer y diseñadora apostará seguro por un diseño más atrevido.

En sus redes ha asegurado que hace poco que encontró el tejido ideal y que con él ha confeccionado el vestido de sus sueños. Seguramente apueste por espalda descubierta en alguno de los dos, es uno de sus elementos preferidos y más destacados de su estilo.

Una pista nos la puede dar con el modelo Paz, de su colección de novias 2019, con falda de capa, ajustando en la cintura y escote en la espalda con detalles de botones, encaje, etc. «Estoy segurísima de que va a ser muy parecido a este», ha dicho a sus seguidores. Y a Bulevar Sur contó en una entrevista reciente que uno de sus vestidos de novia «será más atrevido para la noche y el de la ceremonia, ajustado a la cintura y con vuelo» en su línea habitual.

El tocado

El tocado de la influencer Blanca Algaba creado por Marucca. Foto: Ivo Sousa

Ella misma lo ha anunciado también a través de varios stories en su cuenta de Instagram. La firma elegida para crear el tocado que llevará Rocío Osorno el día de la boda ha sido Marucca. No ha dado detalle alguno sobre la forma o tipo de pieza que será: corona, pequeñas peinas, tocado lateral… Pero lo que sí conocemos el estilo inconfundible de María Fernández, creadora de esta firma de de complementos artesanales para novias. ¿Cómo será la joya que ha creado para la boda de Rocío Osorno?

El taller de Marucca es realmente mágico y tiene la filosofía de que como no hay dos novias iguales no puede haber dos coronas iguales. Entre sus materiales fetiche encontramos la orfebrería, el cristal, las piedras y flores preservadas. Fundó la firma en 2014 y ha sido el complemento ideal para novias de toda España y países como México, EEUU, Cuba, Chile, Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia…

El peinado y maquillaje

La sevillana Ana Espejo es su estilista habitual. Confía en ella sus cortes de pelo y coloraciones desde hace varios años, también los maquillajes para momentos tan importantes como cuando fue una de las invitadas en los Premios Goya celebrados en Sevilla en 2019. Su look fue uno de los preferidos de la noche del cine español.

Ana Espejo es una de las peluqueras más conocidas de Sevilla. Tiene un salón de peluquería y maquillaje ubicado en un local del Hotel Sevilla Center (en la Av, de la Buhaira). Además de ser referencia en cuanto a coloración, es una profesional muy demandada en el mundo de la moda y que trabaja habitualmente en desfiles y sesiones de fotos.

Una de las claves de su trabajo es el estilo natural y desenfadado en el peinado, la búsqueda de los productos más naturales y ecológicos y maquillajes siguiendo las tendencias del momento. Entre sus clientas habituales están Vicky Martín Berrocal y su hermana Rocío. Ya han hecho las pruebas tanto de maquillaje como de peluquería para la boda de Rocío Osorno. La novia ha asegurado que irá peinada de una forma que ni ella misma imaginaba cuando pensaba en el look que llevaría el día de su boda.

Conociendo su estilo podemos intentar adivinar algunos posibles peinados. Un recogido bajo, sencillo y elegante. Es uno de los peinados más habituales de Rocío Osorno. Con él se siente favorecida y cómoda y es uno de los más elegidos por las novias que llevan tiaras.

También solemos ver muy a menudo a Rocío Osorno con el cabello suelto, sin muchas ondas, con una caída natural y recogiendo tras las orejas los primeros mechones con un leve efecto wet. ¿Quizá apueste por una coleta? En una de las últimas bodas a las que ha acudido como invitada ha optado por este peinado. ¿Y un semirrecogido?

Puede que Rocío Osorno lleve en su boda varios peinados, es habitual que la novia cambie de look antes del baile o incluso antes de la cena para afrontar la celebración con otro estilo diferente al de la ceremonia. Sabiendo que hay dos vestidos, no lo descartamos para nada.

En cuanto al maquillaje, no se caracteriza la influencer por arriesgar mucho. Tiene pillado el estilo que le gusta y lo reproduce continuamente. Labiales mate, normalmente en tonos rosados o nude, y alguna que otra vez sorprende con un rojo. Piel jugosa y muy bronceada, pómulos marcados con colorete, iluminador en las zonas clave y eyeliner negro. No suele abusar de las sombras de ojos, los colores o los ahumados. Las pestañas, bien trabajadas con máscara, también son clave en su make up habitual.

Cuidados cosméticos pre boda

Como muchas otras novias, y más cuando eres influencer, Rocío Osorno lleva meses cuidando su piel de cara a su boda. Los tratamientos específicos los suele realizar en la Clínica Marest (de la Doctora Danta y uno de los centros preferidos por las celebrities en Sevilla) pero también ha compartido algunos otros productos como la fórmula antiedad de Luxmetique o el sérum crece pestañas XLash de XBeauty. Este tratamiento en solo de 8 a 12 semanas consigue que tus pestañas sean visiblemente más largas, con un color más intenso y mayor curvatura. Otras famosas e influencers como Noelia López, Anabel Mua, Helena Cueva y muchas más.

La celebración

Hacienda Saltillo Lasso

Hacienda Saltillo Lasso. Foto: Molina + Royo

Fundada por Myriam Calvo Borrero y cuya gestión y organización llevan Ana Herrero Calvo y Pepón Herrero Calvo, la directora creativa y decoradora es Macarena Herrero Calvo (Mirka Eventos).

La Hacienda Saltillo Lasso es perfecta para todo tipo de celebraciones porque cuenta con diversos espacios tanto cubiertos como al aire libre para cualquier situación. Teniendo en cuenta la época del año en la que se celebrará la boda de Rocío Osorno, seguramente aprovecharán el buen tiempo para disfrutar al aire libre. En esta hacienda tienen capacidad para bodas de hasta 600 invitados y varios planes B si llueve u otras inclemencias metereológicas lo impidiesen.

La Hacienda que han elegido para la boda de Rocío Osorno con Coco Robatto data del siglo XVII. Cuenta con salones, una antigua almazara restaurada, pabellón de cristales, patio típico de una hacienda olivarera y zonas ajardinadas donde se pueden celebrar desde el aperitivo hasta el baile. La Hacienda Saltillo Lasso se une a un grupo de haciendas denominadas olivareras típicas de Sevilla de aquella época y representante singular del panorama artístico y arquitectónico de la ciudad.

Catering y decoración

La Hacienda trabaja de forma exclusiva con el Catering Santa Teresa y la decoración de Mirka Eventos (y pertenecen a la misma familia de la Hacienda).

La filosofía del catering de la boda de Rocío Osorno es que la clave está en el equilibrio de todos los elementos que componen su servicio: Innovación frente a tradición, atención especial a la calidad y educación del servicio, imagen general del evento, etc. Tienen originales uniformes para los camareros, trabajan con platos de cocina internacional de moda (sushi, comida mexicana, ), pero no dejan de lado nuestra cocina tradicional. Dan respuesta a las peticiones gastronómicas de los novios actuales que pasan por buffet de ensaladas o de quesos, mojitos, minihamburguesas, etc.

Por su parte, Mirka Eventos ofrece un servicio de decoración integral que está completamente al día de las últimas tendencias en el sector de la decoración de bodas y eventos.

Música durante el cocktail

Alejandro Bejarano pondrá música a los primeros momentos de la celebración de la boda. Durante el largo cocktail con el que recibirán a los invitados en la hacienda el joven cantante sevillano que pasó por el talent show «La Voz» será el encargado de poner la voz.

Después ha asegurado que durante la barra libre habrá un momento para el «flamenquito» y pasarán después a la fiesta, imaginamos que con un DJ.

Invitación a la boda de Rocío Osorno

En cuanto a las invitaciones, Rocío Osorno y su futuro marido han seguido una de las tendencias actuales que conquista a más novios. Sobres con estampados en el interior, tarjetones con diseños elegantes y letras de estilo caligráfico. Han elegido como detalle las hojas de un olivo. Y ha cerrado los sobres con un sello de lacre personalizado con esas hojas de olivo en color dorado.

Las han creado desde Rosse Blanc, que también se encargarán del resto de papelería de la boda (minuta, meseros, seating plan, etc), de la fotografía y el vídeo que inmortalizará el día más importante de Rocío y Coco.

Regalos solidarios en la boda de Rocío Osorno

«Os voy a enseñar esta idea que me ha propuesto Unicef y que me ha parecido ¡súper bonita! Sin dudarlo, voy a hacer este regalo solidario a nuestros invitados en la boda ya que entre todos podemos salvar la vida de muchos niños y familias que se encuentran en situaciones desfavorecidas».

«En mi boda cada invitado tendrá una tarjeta como esta, en la que les contaremos que estamos enviando en su nombre vacunas y alimentos a los niños que más lo necesitan. Hay infinita variedad de donaciones y también de diseños (incluso se pueden hacer personalizados). Nosotros hemos elegido las que veis en la foto».

Su primer baile

Ha desvelado que el tema que han elegido para hacer su primer baile como marido y mujer es «Vuelo» de Diván Du Don. Rocío contó que esta canción se la enseñó Coco cuando empezaron a salir y que no podía dejar de escucharla entonces. Un bonito recuerdo que quieren volver a vivir junto a todos los que les quieren el día de su boda.

Las alianzas

Rocío no ha podido esperar al día de la boda y hace semanas que Coco y ella se probaron las alianzas con las que sellarán su amor en la Catedral del Sevilla.

Ha confiado en Customima, una joyería online y para demostrar el resultado a su millón de seguidores compartió esta imagen. «Las hemos pedido personalizadas con nuestros nombres y la fecha de la boda y a medida (pedimos que nos enviaran un medidor a casa de forma gratuita) a través de la tienda online de @customima. Hay un montón de modelos, las nuestras son las más finitas (2mm y 3mm) y en oro amarillo». Una opción clásica y elegante para las alianzas de su boda.

El novio

Coco Robatto y Rocío Osorno llevan juntos unos 4 años. Comenzaron con una relación a distancia pero cuando Rocío se quedó embarazada él se mudó definitivamente a Sevilla. El futuro marido de la diseñadora e influencer tiene un MBA y es un amante del rugby, los viajes y las motos. De todos esos hobbies no solo somos testigos a través del Instagram de Rocío Osorno, él mismo los muestra en su cuenta donde ya acumula más de 44k.

Es habitual verle en los stories de la sevillana y también en algunas de las fotografías. Muchas veces ha compartido instantáneas románticas y le ha dedicado mensajes tan bonitos como este: «Sabe que soy una mandona, impaciente, antojista, desordenada y en millones de ocasiones insoportable como nadie y aún así quiere casarse conmigo».

La petición en Brujas

Hace más de un año Rocío Osorno publicó una foto que pocos comentarios necesitaba. ¡Se había prometido con su novio Coco Robatto! En un romántico viaje a Brujas el joven encontró el momento perfecto para pedirle matrimonio a la madre de su hijo. Entonces aún no se sabía que la influencer anunciaría poco después que esperaba a su primer hijo, Jacobo.

El anillo de compromiso lo componen dos preciosos rubíes firmados por la casa Ansorena, los tradicionales joyeros de la Casa Real española desde el reinado de Alfonso XIII hasta el de Felipe VI

«No os voy a negar que algo ya me olía… Primero lo del viaje sorpresa, luego cuando llegamos lo notaba raro. Por la noche fuimos a cenar y cuando terminamos me dijo que fuéramos a dar un paseo. Estaba intentando encontrar el supuesto puente del amor pero no hubo manera. Entonces llegamos a un precioso lago junto a un parque. Estaba nervioso no, lo siguiente, me decía cosas sin sentido. Coco nunca quiere hacerme fotos pero cada 15 metros que avanzábamos me decía: ‘ponte ahí que te voy a hacer una foto’. Y yo ‘¿qué le pasa a este?’ Total que llegamos a una parte del lago y me vuelve a decir que me siente en un banco para hacerme una foto, pero echó mano al bolsillo y se arrodilló. Me dijo algo como ‘¿quieres hacerme el hombre más feliz?’ Y me empecé a reír. No pude evitarlo, Hay quien llora de la emoción, pero yo lo vi ahí, con esa carita, descompuesto… Y solo podía reírme. Pobre… creo que por un momento pensó que le iba a decir que no, pero claro que sí… ¡nos casamos!»

La despedida de soltera

El 10 de mayo los amigos de Rocío Osorno celebraron junto a la joven el fin de su soltería en un idílico lugar costero. Para hacer partícipes a sus seguidores compartió varias instantáneas y una reflexión. «No he sido de tener muchos amigos, pero tampoco me ha hecho falta porque ya tengo los mejores. A la mayoría los conocí en el cole (hay incluso alguno que es de parvulitos) y hace tiempo que perdieron para mí la categoría de ‘amigos’ para ser directamente parte de mi familia».

Aunque sabemos muchos detalles quedan muchas incógnitas por conocer como quién pondrá música a la fiesta y a la ceremonia, los detalles del cocktail, quién vestirá al novio, a quién le dará su ramo, etc. Dentro de muy poco sabremos más junto a Rocío Osorno y Coco Robatto.