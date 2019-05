Feria de Abril y el «¿qué me pongo?», las expertas te cuentan cómo afrontarlo

CONTENIDO PROMOCIONADO Descubre la naturaleza de los tratamientos estéticos de este centro de Sevilla

Ellas se han convertido en prescriptoras de tendencias. No solo porque sus firmas de moda de fiesta sean algunas de las referentes de Andalucía y España, también por su estilo propio.

Bulevar Sur ha querido conocer cómo preparan sus looks para ir a la Feria de Abril 2019 las tres diseñadoras Ana García (Cherubina), Carmen de la Puerta (Vogana) y Laura Lappí (By Handel).

¿Qué significa para ti la Feria de Abril?

Ana: Soy una apasionada de la Feria de Abril. Disfruto muchísimo de todo, del olor, del color, del sabor, de la feria de día, de la feria de noche… Es un auténtico placer para los sentidos.

Carmen: La Feria de Sevilla es saber cuándo entras y no cuándo sales porque en la feria no hay reloj ni cobertura. Es reencontrarte con tus amigos de toda la vida, es admirar cómo bailan por bulerías aunque no sepas, llenarte los pies de albero como la que más, escuchar el mejor flamenco del mundo, vestirte con el traje regional más bonito de España, es disfrutar y no quitarte la sonrisa en todo el día, quedarte ronca por ser la más disfrutona, tomar churros con chocolate a las 2:00 pm, ver cómo se llenan las calles de caballos con jinetes y amazonas a los que no les falta un detalle, es vivir la cultura andaluza en estado puro.

Laura: Para mí la Feria de Abril tiene un significado sentimental que me transporta a mi infancia cuando mi padre aún vivía. Fue él quien nos inculcó desde muy pequeños el sentir de la Feria. Su alegría, su ambiente, su color… Nuestra caseta es de las pocas que aún quedan el en recinto Ferial exclusivamente familiar (solo somos los hermanos), es muy pequeñita (apenas mide medio módulo) y muy coqueta, lo que la hace aún más especial si cabe. Se convierte en mi casa durante los 7 días que dura la Feria y es el sitio de encuentro de todos nuestros familiares y amigos.

¿Te vistes de flamenca? ¿Cómo es tu traje ideal o cómo es el de este año?

Ana: Antes me vestía todos los días, tenía muchísimos vestidos, pero hace un par de años que no me visto. Tengo tres niños pequeños y me resulta un poco incómodo. Ahora vuelco todo mi entusiasmo «flamenquil» en mi hija q tiene cinco años. Cada año, desde que nació, le hago un vestido nuevo. Y suelo comprar muchos complementos para ir haciéndole una colección bonita de mantoncillos, peinas, broches, pendientes, flores… Normalmente los compro en anticuarios porque me gusta mucho el look de gitana antigua, más purista.

Carmen: Me visto de flamenca desde que tengo uso de razón. Soy muy tradicional y no me gusta innovar con el traje de flamenca. Tengo varios y mi preferido es uno rojo con lunar blanco con corte canastero. Para mí, el traje ideal debe ser enterizo, con manga larga, acompañado de un mantón y flor encima de la cabeza, pero para gustos, ¡los colores!

Laura: Hace ya algunos años que no me visto. Siempre he tenido varios, soy una enamorada del traje de gitana y no debemos perder esa maravillosa tradición que forma parte de nuestra cultura andaluza. Para mí el vestido de flamenca tiene que mantener su esencia, no todo vale. Me inclinaría por un vestido sencillo con nejas o canastero de lunares, dando especial protagonismo a un buen mantoncillo antiguo y a los complementos. Desde que nació By Handel he optado por llevar looks de nuevos prototipos y así ver la aceptación que tienen entre el público femenino, de todos modos, yo animaría a todas las mujeres sevillanas o no a vestirse siempre aunque sea un día en la Feria de Abril y vivir la experiencia.

¿Cómo te sueles vestir para ir a la feria cuando no vas de flamenca?

Ana: Ahora que no voy de flamenca, que además ha coincidido «casualmente» con el lanzamiento de las colecciones de vestidos para eventos de Cherubina, me suelo vestir siempre de mi firma. Utilizo vestidos tipo cocktail o camiseros, pantalones con cortes elegantes, blazers, faldas debajo de la rodilla, colores vivos, tejidos estampados con lunares o con motivos alegres y primaverales.

Carmen: Me suelo vestir cómoda y acorde con el entorno. Al tener una marca de ropa, Vogana, lo tengo fácil y además en mis diseños siempre hay sello andaluz, así que me viene fenomenal. Me encantan los vestidos con lunares. Este año sin duda me pondré el modelo Celine, que es marrón con lunar blanco y también recurro a mis trajes de chaqueta que son comodísimos.

Laura: Me gusta vestir de nuestra firma. Dos semanas antes de que comience la Feria me reúno con el equipo de trabajo de By Handel y decidimos los modelos que llevaré. Depende del día opto por una opción u otra. Por ejemplo, para el sábado de Pescaíto al ser la noche del alumbrado y una cena, suelo ir de largo en color negro u oscuro. A partir del domingo la cosa cambia. Me gusta llevar vestidos con tejidos ligeros y más cortos, colores más vivos y que aporten luz como el blanco, el rojo y el verde intenso. Como es primavera y las temperaturas varían en cuestión de horas, suelo llevar conmigo alguna blazer para por la noche y cómo no, un buen mantón de Manila que me chiflan y tengo algunos como fondo de armario.

¿Qué crees que es lo más importante a la hora de pensar un look para ir a la feria?

Ana: A la feria hay que ir elegante, sencilla, arreglada… nunca disfrazada. Para el día utilizar cortes elegantes, tejidos naturales y colores claros. Como complementos, pendientes o collares llamativos por su tamaño o color y gafas de sol. Para la noche, cabe un punto más nocturno y sexy, colores más oscuros, incluso algo de brilli-brilli…

Carmen: Es fundamental que sea cómodo, ya que como he dicho antes, sabes cuándo entras, pero no cuándo terminas. También veo importante que te permita moverte con facilidad y que sea favorecido. Como siempre digo, le doy mucha importancia a los complementos y suelo llevar siempre pendientes grandes y tacón cómodo.

Laura: La Feria de Abril es un evento social y hay que ir vestido acorde. Si los hombres van de etiqueta con chaqueta y corbata, ¡las mujeres no vamos a ser menos! Tenemos que tener en cuenta que vamos a pasar muchas horas en la Feria bailando, comiendo y bebiendo… y tenemos que estar cómodas pero sin perder una pizca de elegancia. El tiempo es otro de los factores a tener en cuenta cuando elegimos el look. Si ha llovido es probable que todo el albero esté encharcado, por ello evitaría sandalias muy abiertas y optaría más por unos stilettos cerrados. Tampoco me pondría un vestido largo ni colores que se ensucien con facilidad como el blanco óptico. Si el día es soleado y con altas temperaturas me decantaría por un vestido de media manga con vuelo o de corte midi y lo combinaría con unos tacones cómodos y un bolso bandolera.

¿Cuáles son tus diseños o tendencias preferidas de la temporada p/v 2019 pensando en la feria?

Ana: La manga es la absoluta protagonista de esta temporada. En Cherubina tenemos vestidos con mangas con mucho volumen perfectos para la feria. Los tejidos estampados con lunares son mi debilidad para visitar el Real.

Carmen: Independientemente de los trajes de flamenca, creo que este año veremos muchísimo las mangas con volumen y los trajes de chaqueta, a mí me encantan y se ve reflejado en mis diseños. También los lunares, muy de nuestra tierra, pero en este caso, no es que estén de moda, es que nunca han dejado de estarlo.

Laura: By Handel es una firma del sur y hacemos gala de ello. Así que vamos a proponeros 5 looks para ir espectacular a la Feria de Abril. Nuestro vestido Brenda es prácticamente un vestido de flamenca sin serlo. Su corte entallado hasta la rodilla lo hemos combinado con un volante de capa que le aporta movimiento al andar simulando a los volantes de un traje de gitana. El vestido Michelle tiene uno de estampados que no pueden faltar en el Real. Su fuerte colorido y maxi lazada le aportan volumen y sofisticación. El vestido-chaqueta Doll con manga al codo y corte mini es perfecto para una tarde de Feria. Es elegante y muy cómodo para pasar horas dándolo todo, además de ser uno de los más elegantes de la colección. Con el vestido Mariana volvemos a los lunares en la versión blanco y negro. Es un clásico que gracias a su corte asimétrico y tejido ligero es perfecto para un día de mucho calor en el Real. Y terminamos con el vestido Anouk, su escote en forma de corazón nos evoca a tiempos pasados, la falda con godets estilizará tu figura y te aportará movimiento.

¿Algún truco personal o algo que lleves siempre cuando vas a la feria?

Ana: Siempre llevo zapatos de tacón cómodos y algo de abrigo para la vuelta en mitad de la madrugada.

Carmen: Cuando no me visto de flamenca siempre llevo un bolso pequeño y pendientes grandes. Y sí que es fundamental llevar algo para por la noche que suele refrescar.

Laura: Si vas a optar por un tacón, que no sea demasiado fino ni alto. Ahora se llevan mucho los tacones más gruesos de media altura y algo de plataforma que ayudan a solapar el dolor cuando llevas mucho tiempo de pie. Un truco es pulverizar días antes el zapato con un dilatador especial, así cuando te los pongas estarán más amoldados a tu pie. Por supuesto, nunca estrenes unos zapatos en la Feria de Abril porque lo más probable es que te hagan rozaduras y te fastidien el día. Como opción de emergencia, lleva contigo unas manoletinas plegables que te cabrán en cualquier hueco de tu bolso. Pero nada de llevar bolsos tipo shopper ni maxi, los tipo carteras y bandoleras son los más idóneos para ir a la Feria.

¿Qué es lo que nunca te pondrías?

Ana: A la hora de vestirme de flamenca nunca me pondría un vestido de flamenca relativamente antiguo. Y sin vestirme de flamenca no me pondría muchas cosas: vaqueros, deportivas, brillos mañaneros, escotes de vértigo, minifaldas muy muy cortas, colores híper oscuros…

Carmen: Si voy de calle, nunca iría con un bolso XXL o un zapato incómodo. De flamenca jamás iría sin mantón o con bolso.

Laura: Por supuesto lo que jamás me pondría para ir a la Feria de Abril son unos vaqueros, un top crop, unas deportivas o un vestido demasiado provocativo. Otra regla básica, si vas vestida de flamenca es nunca ponerte gafas de sol.