Así se viste de flamenca para ir a la feria, según las diseñadoras

Dedican sus vidas a una moda única y singular en el mundo. Son diseñadoras de moda flamenca. Con el Real de la Feria de Abril de Sevilla 2019 prácticamente preparado y esperando los primeros volantes en solo unos días, hablamos con algunas de las firmas de referencia. Tres mujeres que viven el traje de flamenca como pocas.

Lourdes Montes (una de las diseñadoras de Miabril junto a Rocío Terry), Delia Núñez (de Flamenca Pol Núñez) y Fabiola García-Liñán (de Fabiola 1987) responden a las preguntas de Bulevar Sur.

¿Qué significa para ti la feria de Sevilla?

Lourdes Montes: Para mí la feria siempre es una ilusión. Lo recuerdo como la época en la que empieza el buen tiempo, empiezas a cambiar la ropa de invierno. Me emociono y me pone nerviosa esta época de comer caracoles, cuando los días ya son mas largos, cómo huele la ciudad… Me aporta mucha alegría.

Fabiola: La feria de Sevilla siempre fue para mí una grandísima ilusión, la fiesta más divertida del año. Con mi negocio se convirtió también en mi mayor preocupación. Es muy diferente acudir como responsable de muchos trajes que han de estar perfectos. Pero esto también tiene una cosa estupenda: el gusto y el orgullo de ver tus trajes paseando por el Real. Para mí el traje de gitana llega a su culminación cuando una mujer lo pasea por la feria porque ese es su sitio. Con esa luz y ese ambiente lucen maravillosos. Por eso han de ser bonitos y cómodos de llevar.

Delia: Significa un montón de vivencias, la tradición de mi familia, parte de mi negocio, la alegría, el cansancio de un año de trabajo, un subidón de endorfinas tremendo cuando veo mis diseños por el Real, reconocer mis diseños de ahora y de hace 20 o 25 años. Es uno de los espectáculos más bonitos del mundo.

¿Te vistes de flamenca? ¿Cuántos días?

Lourdes: De los tres días que voy a ir a la feria me vestiré dos. Uno no lo haré porque voy a los toros y no soy partidaria de eso.

Fabiola: Todos los años me visto de flamenca para ir la feria. Es la manera más cómoda y favorecedora de ir. Antes me vestía todos los días, actualmente solo dos o tres, dependiendo del cansancio. ¡Es que las vísperas son agotadoras para nosotras…!

Delia: Lo he hecho toda la vida. Cuando he entregado todos los trajes de la Feria de Sevilla me tomo un día sabático para ir a la peluquería, hacerme algún tratamiento facial y después de eso, me suelo vestir de flamenca uno o dos días. Antes lo hacía a diario, pero ahora por trabajo me cuesta más. En El Rocío sí que me visto a diario, yo soy muy comodona y ahí desarrollo más la creatividad y esa comodidad aplicada al diseño.



¿Cómo es tu traje estrella para este año?

¿Ocurre con las diseñadoras de moda flamenca eso de «El casa del herrero…»?

Lourdes: jajaja En los últimos dos años tanto Rocío Terry como yo hemos sido las últimas en elegir nuestros trajes de flamenca, pero este año nos hemos preocupado por tenerlos pensados. Yo llevaré un traje muy especial de la colección con volantes abullonados, las mangas hacen de mantón y creo que es muy favorecedor. Es rojo con lunar de terciopelo en vino tinto, muy diferente a lo que llevé el año pasado.

Fabiola: En mi caso sí que ocurre lo de que «en casa del herrero…». En el último minuto elijo algo del perchero de la tienda que me quede bien. No le dedico el tiempo que se merece, quizás porque suelo estar muy cansada. Después, cuando estoy en la feria me arrepiento porque se me pasa gran parte del cansancio y me entra el «ambiente» por el cuerpo.

Delia: Yo me propongo estrenar un traje de flamenca cada año. Al principio de temporada me diseño un traje que siempre se acaba vendiendo o se lo queda alguna de mis hijas… A última hora me hago algo, soy muy sencilla en formas y simplemente busco algo que me favorezca y también por sus colores, este año creo que será naranja con morado.

¿Cuáles son tus propuestas preferidas de la temporada 2019?

Lourdes: Un poco de todo, siempre buscamos que la mujer esté lo más favorecida posible dentro de su estilo. Este año me gustan las clientas que han apostado por el amarillo porque me parece un color precioso, sobre todo para las morenas.

Fabiola: Mis propuestas preferidas de esta colección 2019 son unos trajes confeccionados en un tejido creado para nosotros y que ni pesa ni se arruga. Hemos diseñado varios tipos de lunares con coloridos muy intensos que combinan entre sí. ¡A mis clientas les han encantado! También han gustado los trajes de lunares negros de terciopelo en diferentes tamaños. ¡Se han vendido todos y he tenido que hacer más!

Delia: Hay muchas propuestas, cada traje está hecho para una mujer y cada mujer para un traje. Cada clienta tiene un traje diferente y esa es la propuesta.



¿Hay algo que lleves siempre como cuestión de estilo o truco personal cuanto vistes de flamenca?

Fabiola: Yo siempre me visto con colores que resalten mi piel y mis ojos claros. Soy rubia y juego con colores fresas, azulina, verdosos, marfil… Suelo ir con zapato de tacón bajo para bailar y pasear sin cansarme. Siempre utilizo mantoncillo porque ¡es esencial! Favorece y sin él las flamencas van «medio vestir». Además, siempre llevo mi kit de supervivencia en el bolsillo o faltriquera que ponemos en las enaguas de nuestros trajes. Un paquetito con aguja, hilo e imperdibles, unas toallitas húmedas para refrescarme las manos, un mini perfume, colorete, barra de labios y unas tiritas. Me gusta llevar una sola flor o un pequeño ramillete siempre en el centro de mi cabeza a dos dedos de la frente.

Delia: Un traje Pol Núñez hay que descubrirlo, juego mucho con las enaguas, casi nadie nota, pero luego lo ve todo el mundo. Vas contenta y realizada, como con la ropa interior, y siempre intento que las enaguas tengan un punto original.

¿Qué es lo que nunca te pondrías al vestir de flamenca?

Lourdes: el pelo suelto o gafas de sol.

Fabiola: A mí no me gustan los trajes de flamenca que parecen de teatro, barrocos, recargados y con escotes muy grandes.

Delia: No me pondría flores de tipo ramilletes de años 60, no me pondría personalmente un traje corto, ni nada que me quedara estrecho o que no me deje respirar. Pienso que la feria es para ir guapa y divertirse, es un error pensar en ir incómoda. En cuanto al zapato, no llevaría algo que me molestara, pero sí un salón o uno de esparto bonito… Tampoco iría con algo de mal gusto. Y jamás me pondría una flor que no fuera en colores naturales, por ejemplo, una flor negra.

¿Cuál es para ti el mayor error que puede cometer una mujer cuando se viste de flamenca?

Lourdes: Llevar un tejido que nada tenga que ver con el horario de feria, la época del año… Hay vestidos bonitos, pero que por su tejido no son apropiados. Llevar un bolso colgado me parece también un error terrible.

Fabiola: Yo nunca me pondría un traje que no me favoreciera o que me resultara muy estrecho y me lo tuviera que quitar para ir al baño. Yo soy una flamenca presumida, pero cómoda.

Delia: Creo que el peor error después de vestirse es no sentirse la reina de la feria. Una mujer vestida de flamenca es una reina en una fiesta de gran nivel. No quererse es el gran error.

¿Qué crees que es lo más importante a la hora de pensar en el look completo?

Fabiola: El look completo exitoso es aquel que combina armónicamente traje, mantoncillo, tono de la piel, ojos y pelo de quien lo porta. Todo debe estar de acuerdo. A veces contrastando, otras veces muy suave. Me encanta jugar con tonalidades diferentes que forman luz. La mujer vestida de flamenca debe estar muy guapa y así es como lo conseguimos.

Delia: Lo más importante es saber qué tipo de traje de flamenca te favorece, cuál tienes y te sigues poniendo, dando un pasito hacia adelante, sin perder tu esencia, sin disfrazarte ser tú misma estando guapa y con un punto de tendencia.

¿Qué tiene el traje de flamenca que enamora a toda la que se lo pone?

Lourdes: El traje de flamenca favorece mucho y las mujeres se sienten atractivas y poderosas y por eso encaja en mujeres que no son andaluzas ni españolas, no es un traje regional antiguo. Te hace sentir segura de ti misma y las mujeres se sienten guapas y atractivas con él.

Fabiola: El traje de flamenca es ante todo muy favorecedor. Si te queda bien te estiliza y a la vez te añade un punto sexy que le hace muy especial. Es muy diferente a los otros trajes regionales. Casi todas las mujeres nos sentimos guapísimas con él.

Delia: Como contaba antes, tiene esa capacidad de convertirte en reina por un día, la capacidad de sacar lo mejor de cada mujer y disimular lo peor. Como evoluciona cada año, se va acomodando a la moda y al revés y evoluciona muy bien.

¿Cuáles son tus recuerdos con un traje de flamenca?



Ver esta publicación en Instagram Detalles @miabril_ #niñasflamencas #ALAFERIACONMIABRIL Una publicación compartida de MIABRIL (@miabril_) el 30 Abr, 2019 a las 4:11 PDT

Lourdes: Me pasaba todo el año pensando en el traje de flamenca, hacía días que cuando no podía ni dormir mi madre me hablaba del traje que me haría aquel año para que me durmiera. Con él me sentía mayor, me dejaban pintarme un poquito los labios, yo elegía la tela… Recuerdo el concurso de sevillanas y lo típico de las niñas con esa edad, ponerte un poquito de tacón, que me montaran a la grupa, los millones de chucherías que comía… Para mí era muy especial porque me hacía sentirme mayor aunque fuera por unos días.

Fabiola: Desde pequeñita mi madre nos vestía de flamenca para ir la feria. ¡A mí me encantaba! Y eso que nunca estrenaba porque soy la cuarta niña en mi casa. Siempre me encantó bailar y la feria para mí era la mejor fiesta del año y no la concebía sin mi traje. A los 16 años me hicieron por fin un traje para mí. Blanco, con tiras bordadas y enaguas y mantones de distintos colores para cambiar. ¡Fui la niña más feliz del universo! Me lo dejé de poner con 24 años porque lo regalé.

Delia: Tengo recuerdos de todo tipo. En la caseta de mi padre, de ver cantar a Lola Flores y a Camarón, una infancia preciosa con unos padres que me ayudaron a ser lo que soy y esa libertad de serlo. La suerte de haber vivido una feria entrañable, en familia y con un ambiente muy bueno. Luego vienen los recuerdos de mi matrimonio, mis hijos pequeños, la familia Otero y muchos recuerdos actuales con nuevos amigos y clientas que ya son amigas. Son tantos recuerdos de la feria que tengo un álbum de fotos con 30 ferias con distintas personas y fotos en el caballito de cartón. Cada feria es diferente por las personas que han estado en ellas y eso es lo más importante.