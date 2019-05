¿Qué errores habituales cometemos cuando nos ponemos el traje de flamenca?

Con las normas no escritas y el protocolo ocurre siempre lo mismo. No hablamos de reglas oficiales sino de recomendaciones para vestir de flamenca con estilo. Aunque las nuevas tendencias y propuestas de los diseñadores pueden ir modificando, poco a poco, las costumbres en la indumentaria de la flamenca. Un traje regional único que evoluciona y cambia según las modas y la creatividad de los que se dedican a este sector.

Por ello, cada nueva temporada de moda flamenca repasamos esas normas de estilo que te aseguran ir «correctamente» vestida de flamenca a la feria. Es una suerte de guía que servirá de mucho para todas aquellas que vienen a la Feria de Abril o a cualquier otra feria andaluza por primera vez, pero también para muchas que no se han vestido nunca de flamenca.

La tradición de vestir de flamenca incluye muchos elementos y es muy fácil caer en pequeños errores que pueden «destrozar» el look final. ¿Quieres conocer cuáles?

Modelo de pasarela

Diseño de Leticia Lorenzo en SIMOF 2019

Creer que eres una modelo de pasarela o de editorial de moda flamenca. SIMOF, We Love Flamenco y el resto de pasarelas de trajes de flamenca hacen una labor interesante: marcan tendencias y muestran las propuestas de diseñadores noveles y consagrados.

Como en la moda de alta costura, en la moda flamenca también tenemos que comprender que muchos de los diseños creados para pasarela no tienen por qué llevarse a la calle. Son ejemplos de la creatividad de los diseñadores que dejan volar su imaginación para que sus potenciales clientas sepan todo lo que pueden llegar a hacer. Volúmenes imposibles, mangas extra grandes, escotes realmente peligrosos, cortes que impiden andar, sentarse, bailar, subir a un coche de caballos… Todos esos diseños pueden versionarse y convertirse en más ponibles si acudes al diseñador en cuestión. Aunque, por supuesto, todos somos libres de vestir como queramos.

Ten en cuenta las tendencias de moda flamenca 2019, pero siempre trata de adaptarlas a tu estilo y a tu cuerpo para que te favorezcan lo máximo posible. No podemos tampoco quedarnos tan descolgadas que parezca que hace no nos vestimos de flamenca más de 20 años.

Es cierto que hay muchas tendencias que vuelven, pero nunca lo hacen del mismo modo. Se revisitan y renuevan dando una nueva versión de sí mismas. Siendo una flamenca actual, mantén tu estilo y asume las tendencias que te convenzan.



El zapato que no hay que llevar

Llevar un calzado inadecuado. Piensa que vas a estar muchas horas en la feria (de pie o sentada) y lo ideal es llevar un zapato que ya hayas usado en otra ocasión y que sepas que puedes usar durante mucho tiempo sin que quieras cortarte los pies por los tobillos. Una de las opciones más utilizadas son las alpargatas con cuña media porque te aportan unos centímetros de altura pero también son realmente cómodas.

Los tacones anchos y medios en salones o sandalias son también una interesante alternativa. Huye de tacones finos altísimos y de cualquier zapato plano (por supuesto nada de deportivas ni botas camperas – solo para romerías como El Rocío).

El mantoncillo se descoloca

Mantoncillo mal colocado. No solo es incómodo (porque no puedes bailar, ni andar ni moverte sin que se descoloque), también saldrá fatal en todas las fotos que te hagas. Para ponerlo correctamente no te pierdas estos consejos que nos dieron desde la firma Lina.



Llevarlo mal ajustado y no sujeto. Uno de los mayores errores es acabar metiéndolo por los bordes del escote del traje porque se saldrá con cualquier movimiento. Es incómodo además de poco estético y da la sensación de una flamenca con poca experiencia vistiendo el traje. Usa los broches por dentro y por fuera y ten en cuenta cómo es tu escote para elegir el modo en que lo colocas.

Gafas de sol sí o no

Llevar gafas de sol. Es una de las reglas que más se rompe, pero es muy aconsejable evitar ir vestida de flamenca con las gafas de sol. Puede que pegue un sol de justicia, pero tendrás que buscar la sombra y aguantar hasta la noche sin ellas… Como ya hemos dicho en alguna ocasión, correrías el peligro de parecer una seguidora de la Martirio.

Traje no ajustado a tu cuerpo

Llevar un traje de flamenca grande o pequeño. En este tipo de traje se nota muchísimo que un traje no es tuyo, las tallas suelen ser para guiar la compra porque suelen ajustarse siempre al cuerpo de la mujer que lo luce. Por las hechuras del traje es importante que quede a la perfección. Las arrugas en la zona de la tripa, del pecho o la cadera estropearía por completo el look.

Un truco para «esconderlo», si no tienes más remedio que llevar un traje que no te queda bien, es llevar un mantoncillo con flecos largos.

Con estos pelos

La opción que estilistas y críticos asegura como la más adecuada para vestir de flamenca es llevar el cabello recogido. Puedes optar por coletas, trenzas o moños de diferente tipo -aquí pueden entrar la tendencias capilares del momento-.

Y aunque te veas realmente favorecida con tu cabello suelto con ondas, la flamenca puede peinarse de mil y una maneras para ir. Con raya a un lado, en el centro o sin raya y con más o menos tupé tanto en la parte delantera como trasera.



Maquillaje disfraz

Puede que hayas visto en televisión o a algunas niñas que se maquillan el «típico» lunar de flamenca con un lápiz de ojos negro. Es uno de los errores de maquillaje más condenables en moda flamenca. Pese a lo que pueda parecer, la tendencia es apostar por la belleza natural y un maquillaje que resalte tus facciones.

Recuerda que en la feria se pasan muchas horas y que el maquillaje debe aguantar intacto todo ese tiempo (siempre tienes algunos productos que te ayudarán en este sentido). Y por supuesto el habitual retoque, como haces para bodas y fiestas. Ten en cuenta a qué hora vas a la feria y con qué tipo de traje de flamenca. Si vas de día apuesta por tonos suaves y para la noche puedes arriesgar con sombras ahumadas más potentes y maquillaje más marcado.

Cómo te pones la flor

Además de este modo (con el cabello recogido) podrás colocar de forma más sencilla las flores sobre tu peinado. Las flores caídas junto a la oreja han pasado a mejor vida (puedes verla en algunas sesiones de fotos o looks de extranjeras). Aunque las tendencias en cuanto a las flores van cambiando siguen manteniéndolas pegadas al cráneo: en el centro de la cabeza, en los lados y también decorando la parte trasera de los recogidos.

Abrigarse con estilo

Este año hemos visto cómo muchas firmas de moda flamenca han incluido en sus colecciones chaquetas que consiguen no estropear el traje con una cazadora de cuero o vaquera. Error garrafal en la feria, puede que en romerías sí sea más adecuado. ¿Por qué no apuestas por estas chaquetas de flecos o con volantes para la feria?

Romería vs feria

Si bien es cierto que cualquier traje de flamenca sirve para ir a una feria o una romería. Los estilos de flamenca de estas ocasiones son diferentes. Sobre todo influye el espacio en el que se celebran: ciudad (casetas y albero) o zonas de campo el las romerías. Por eso el tipo de traje de flamenca cambia de un estilo «de fiesta» a otro más campestre y cómodo.

En una entrevista que hizo Bulevar Sur, Delia Núñez, diseñadora de Flamencas Pol Núñez apuntaba que «en El Rocío hay que vestirse con más sencillez que en la Feria de Sevilla. Hay que arreglarse, pero un punto menos que para la feria», aconseja la diseñadora. La blogger Claudi Alfaro, por su parte, nos comentó que a una romería «se debe ir cómoda» y que «no todos los trajes de flamenca de feria valen para el Rocío».



Del mismo modo lo ha apuntado este año Cristo Báñez, que ha desfilado en la pasarela D’Flamenca Doñana con una colección tremendamente rociera. «Si hay algo que no se puede poner en la feria y sí en El Rocio es más un estilismo que un traje. Sobre todo para el camino que tienen un rollo diferente y se consigue con sombrero, pañuelo, flores campestres… Todo eso no es apropiado para la feria porque la ubicación campera y es lo que lo ha marcado e influido».