La Reina Máxima de Holanda y sus hijas se visten por primera vez de flamencas en la Feria de Abril de Sevilla 2019

La sorpresa para Fabiola García Liñán, diseñadora de moda flamenca al frente de la firma Fabiola 1987, fue totalmente inesperada. Acababan de hacerle uno de los encargos más especiales de su trayectoria profesional, de más de tres décadas, y casi ni había sido consciente de ello.

«Vinieron a visitar la tienda que tenemos en el centro de Sevilla unas personas, estuvieron viendo nuestros trajes de flamenca y antes de irse me dieron una tarjeta y me dijeron que se pondrían en contacto conmigo», recuerda. Una de esas personas era «una señora muy elegante» y se notaba que venían por recomendación de alguien.

No sabe si visitaron alguna otra firma de flamenca más, en aquel momento no podía ni imaginar que venían en nombre de la Reina Máxima de Holanda y que buscaban una firma que las vistiera a ella y a sus tres hijas de flamenca por primera vez. «Yo no tenía ni idea, les atendí como hago con cualquier clienta. Solo nos dijeron que necesitaban trajes para varias niñas y una señora que no eran de aquí y que nos mandarían las medidas», explica a ABC de Sevilla la diseñadora.

Ante todo, Fabiola quiere mostrar el respeto absoluto y la ilusión que supone haber podido colaborar en esta especial visita de los monarcas holandeses a la Feria de Abril de Sevilla. El mismo lugar donde casualmente se conocieron y comenzaron a enamorarse Guillermo y Máxima de Holanda hace justo 20 años. Entonces él era príncipe y ella era solo una joven argentina que trabajaba como una importante directiva de ventas internacionales en Nueva York y que visitaba la feria con una amiga.

La discreción marca en todo momento el tono con el que la diseñadora habla sobre cómo ha creado los diseños para la Reina y sus hijas Amelia, Alexia y Ariane. «El proceso ha sido muy cómodo, fácil y agradable. En todo momento mi preocupación han sido las medidas por no haber podido probarlos en persona, ya sabemos cómo son los trajes de flamenca que tienen que quedar perfectos», explica Fabiola. Desde palacio le enviaron esos datos y luego le aseguraron que todas estaban contentas con el resultado. «De todos modos me he ofrecido a ir a vestirlas si hacía falta o asegurarnos por cualquier tipo de arreglo que les hiciese falta», apunta.

Mi idea era que al verlas juntas se consiguiera visualmente un efecto como el de los patios cordobeses o los jardines de Andalucía

El traje de flamenca de Máxima de Holanda

«Para mí ha sido una responsabilidad enorme porque creo que no se ha vestido antes de flamenca», asegura la diseñadora responsable de los trajes que han llevado para disfrutar del viernes de Feria de Abril 2019.

Es un traje de flamenca de color azul real -también se le llama «Royal Blue»– en crep de seda -«me enamoré de ese tejido en cuanto lo vi»- con volantes de capote forrados de otro tejido de lunares exclusivo en colores fresa y azul, las enaguas también son del mismo tejido de lunares todo de colección 2019 y todos los filos de los volantes llevan encaje azul.

«Es un traje ligerísimo, ajustado con un corte ligeramente diagonal en la cadera, le había encantado ese detalle en otros que había visto de nuestro desfile. Tiene mucha caída y es muy vaporoso». La reina lo ha combinado con un mantoncillo bordado en tono fresa y flores del mismo color adornando su elegante recogido bajo por la parte de atrás.

El traje de flamenca de la heredera, Amalia

Para la mayor de las hijas de Máxima y Guillermo de Holanda, Fabiola ha diseñado un traje de flamenca en uno de los colores estrella del 2019, el amarillo. Está confeccionado en crep con volantes forrados del mismo tejido. La enagua y la vuelta de mangas son de lunares de color buganvilla. También tiene ese corte desigual en la cadera y lo combina con un mantón bordado en Cantillana y Villaverde y complementos de Fabiola (como harán también sus hermanas).

Los trajes de las más pequeñas

Alexia, la princesa pelirroja, irá muy favorecida con un traje de flamenca de raso de algodón de color verde agua con volantito recortados forrados con tela original de Fabiola en lunares azul y verde agua. Es un traje de corte recto en la cadera y enaguas y vuelta de mangas del mismo tejido de lunares, explica la diseñadora.

Por su parte, la pequeña de la familia, Ariane llevará otro de los colores preferidos de la moda flamenca (y propuesta de Pantone como color del año en 2019), el coral. Está confeccionado en algodón con un tejido de lunares en tono marfil, al filo de los volantes lleva un encaje de color verde agua y la enagua y la vuelta de mangas son, en contraste, de un estampado de flores en verde agua.



Los cuatro trajes de flamenca siguen un bonito patrón cromático ideado por Fabiola contando siempre con el gusto de las tres princesas y la Reina Máxima de Holanda. «Mi idea era que al verlas juntas se consiguiera visualmente un efecto como el de los patios cordobeses o los jardines de Andalucía. Que en esas fotografías hubiera armonía en el estilo, los colores y las formas», explica la diseñadora. Todos los trajes de flamenca que llevan las mujeres de la familia real holandesa se han confeccionado uno a uno, «cuidando cada detalle y con mucho cariño en nuestro taller de Sevilla».

A Fabiola le ha emocionado tener la oportunidad de vestir de flamenca a Máxima de Holanda porque, según opina, es «un icono de moda» porque «siempre va ideal y le gustan los colores fuertes». Cree que precisamente esa pasión por el color es algo que tienen en común y por lo que cree que han conectado totalmente.

No resulta extraña la decisión de la familia real holandesa de confiar en Fabiola el vestuario de esta importante visita a la Feria de Abril. La firma de esta cordobesa afincada en Sevilla es una apuesta segura dada su demostrada trayectoria en la moda flamenca, su confección artesanal y su estilo impecable y tradicional. A Máxima de Holanda, siempre preocupada por el protocolo pero sin perder un estilo actual y propio, es un tipo de moda flamenca que le encaja al 100% y con el que seguro que se siente femenina, elegante y favorecida.

Como curiosidad, la diseñadora nos cuenta que envió fotografías de sus sobrinas y algunas clientas para que la Reina y sus hijas vieran cómo visten las flamencas reales más allá de las modelos en su desfile («que se sabía al dedillo»), recuerda. «Sus trajes de flamenca han nacido de adaptaciones de lo que más les había gustado de lo que les mandamos y la nueva colección de 2019», concluye.