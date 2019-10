Las empresas andaluzas que tendrán que enfrentarse a los aranceles de Trump

Información de I. Lopera/N. Ortiz/R. Font/J. López/ M. J. P

Andalucía es la comunidad líder en exportaciones de alimentos y bebidas de España, con uno de cada cuatro euros de las ventas nacionales, y acumula un superávit comercial de 4.804 millones. Los aranceles anunciados por Trump a los productos españoles podrían afectar especialmente a Andalucía, ya que Estados Unidos es el primer mercado extracomunitario y séptimo mundial del agro andaluz, que lidera las exportaciones nacionales del sector con más de un tercio de las ventas (38%). Es, además, uno de los destinos mundiales que más crece entre enero y julio de 2019, con un incremento del 15,3% hasta los 435 millones de euros, según la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda).

Durante 2018, Andalucía exportó a Estados Unidos productos por valor de 679 millones de euros, correspondiendo el 51% al capítulo aceite de oliva. En los primeros siete meses de 2019 Andalucía ha vendido a EE.UU. principalmente aceite de oliva, con 218 millones, con un crecimiento del 7,2% interanual; conservas hortofrutícolas, con 98 millones, lo que supone un aumento del 18,2%; otras grasas y aceites, con 33 millones y una subida del 21,2%; y cereales y otros productos de la molinería, con 15,3 millones, el 3,5% y un incremento del 70%.

Estados Unidos prevé imponer aranceles del 25% a la exportación de aceite de oliva en envases inferiores a 18 kilogramos (a la exportación a granel no le afecta) y a las aceitunas verdes, lo que afectará sobremanera a empresas andaluzas, que exportan cada año más de 400 millones de euros en aceite. A otros países productores de aceite como Italia, Grecia o Túnez no les afectaría. No obstante, no está claro si Trump pondrá aranceles a los productos de origen. Esta información es clave puesto que gran parte del aceite que exportan otros países a EE.UU. es de origen español. Uno de estos países es Italia, territorio al que España exporta de media 300.000 toneladas de aceite, según datos de Asoliva. La mayoría de las grandes empresas cuentan con fábricas en otros países, por lo que dejarían de envasar en España para librarse del arancel.

Acesur: «Es más un incordio»

Gonzalo Guillén, director general de Aceites del Sur, explica que su empresa «tiene más del 90% de su producción fuera del mercado de Estados Unidos. EE.UU. sólo supone un 10% de las exportaciones de la compañía. No obstante, En 2017, las ventas de Acesur en Estados Unidos crecieron un 24,6%. En otros países crecieron más: Japón (42%), Francia (71%), Noruega (140%). Desde 2017 la empresa sevillana tiene una importadora de aceite en Estados Unidos, «Tee Pee Olives».

Guillén no cree que Acesur vaya a tener pérdidas económicas por el arancel. «Es más un incordio que un perjuicio económico», pues implicará «cambiar el modo de trabajar y el flujo de los envasados», explica. «No pensamos que vayamos a perder ni a un solo cliente de EE.UU.», incide.

El directivo considera que los más afectados serán las pymes, pero las empresas con cierta dimensión, que cuentan con una sólida estructura, «sólo tendrán que modificar su forma de trabajar para evitar el arancel», es decir,irse a otro país a envasar).

«Compraremos plantas envasadoras donde nos sea más conveniente y buscaremos alternativas para no perder cuota de mercado y potenciar el crecimiento de la compañía. Todavía hay muchas incógnitas por resolver. Entiendo la alarma, pero todavía es muy pronto para hacer valoraciones», subraya Gonzalo Guillén. Insiste en que «hay que esperar a ver cómo evolucionan las negociaciones entre la UE y EE.UU. en los próximos días».

Acesur es más joven en el negocio de exportación de las aceitunas de mesa a EE.UU. Sobre este sector, el directivo se pregunta por qué el arancel se le ha impuesto sólo a España si la guerra es contra la UE, que la conforman un bloque de países donde, además de España hay otros grandes productores oleícolas. «Llama la atención que los aranceles no sean a productos de la UE, sino a productos de los distintos países», subraya.

Dcoop: «Quedamos desprotegidos»

«Nos indigna que hayan puesto aranceles a España y no a Italia o Grecia. Quedamos desprotegidos frente a nuestros competidores en el seno de un mercado único como es la Unión Europea». Es la queja de Rafael Sánchez de Puerta, director general de la cooperativa malagueña Dcoop. Esta sociedad exporta a Estados Unidos 200 millones de euros al año entre envasado y graneles de aceite de oliva y aceitunas. El peso del mercado estadounidense en la facturación total de Dcoop es del 15%.

El directivo estima que los aranceles al aceite y la aceituna pueden poner en peligro una facturación de 80 millones de euros en la empresa. «Debe cambiarse y corregirse la situación y hay que presionar a las administración. La UE no puede permitir estos desajustes entre los Estados, porque si no tendremos una Unión Europea cada vez más desmembrada», afirma.

De la Puerta señala que el volumen de aceite de oliva envasado que deje de venderse en EEUU cambiará la oferta en los demás mercados. Añade que «si se reducen las ventas en el mercado norteamericano «puede ocurrir que haya un exceso de oferta en España y bajen los precios en un momento en el que no están precisamente altos». «El sector ha trabajado mucho por potenciar las marcas en el exterior y ahora se quedarán fuera», se quehja Rafael Sánchez de la Puerta.

Dcoop es socia de la envasadora Pompeian en EE.UU., por lo que vende graneles a esta envasadora que embotella el aceite en ese mercado. La cooperativa de segundo grado andaluza suministra a Pompeian entre 40.000 y 50.000 toneladas de aceite al año.

Migasa: «Otros se llevarán el valor añadido»

La compañía sevillana Migasa es el líder mundial en ventas de aceite de oliva a granel. En el ejercicio 2017 superó, por segundo año consecutivo, los 1.150 millones de euros de facturación. Las ventas nacionales representan el 46% del volumen de negocio del grupo, cuyas exportaciones alcanzan una cuota del 54% de sus operaciones. Tiene planta envasadora en Setúbal (Portugal) y una almazara también en el país vecino. Sería la «solución» para esquivar el arancel. «Seguiremos exportando aceite, pero otros se llevarán el valor añadido», puntualiza.

Mueloliva: «Estudiamos envasar en Italia»

En cuanto a Mueloliva, una de las firmas que ha adquirido Migasa, su director comercial, Rafael Muela, ha explicado a ABC que los aranceles de EE.UU. impactarían en la cuenta de resultados de la firma, ya que exporta a ese mercado 1.000 toneladas envasadas de aceite de oliva, el 5% de todas sus ventas. Radicada en Priego de Córdoba, Mueloliva exporta desde hace 35 años a Estados Unidos pero fue hace un año cuando abrió allí oficina comercial. Para dar solución a los aranceles estadounidenses, esta almazara cordobesa estudia ahora soluciones, algunas de las cuales pasarían por envasar el aceite en Italia, Portugal u otros países no afectados por esos gravámenes.

Covap: «Hay mucha confusión»

La imposición de aranceles a la Unión Europea por parte del Gobierno de Estados Unidos afectará también a la exportación de jamones y paletas. Andalucía exportó el año pasado 2,3 millones de euros en jamones a ese mercado. El anuncio de aranceles ha sido recibida con cautela, sorpresa y expectación en la comarca de Los Pedroches, que se verá directamente afectada por las exportaciones de aceite y de productos ibéricos.

Entre las empresas afectadas se encuentra la mayor cooperativa y motor económico de Los Pedroches, Covap, que tiene entre sus mercados a Estados Unidos hasta donde llegan jamones, paletas, embutidos y carnes. La sociedad se muestra a la expectativa ya que las noticias no son muy claras y considera que «hay que analizarla y valorarla para ver en qué medida puede influir en los productos».

Productores, industriales y cooperativas están a la espera de conocer más en profundidad la noticia y saber cómo se aplicarán esos aranceles para poder valorar de manera específica el impacto sobre el mercado y la economía. De momento, las valoraciones que se hacen de manera pública abogan por la prudencia y por esperar para conocer qué implicará la decisión de la administración Trump.

Pero, ¿qué suponen en el mercado de Los Pedroches las exportaciones a Estados Unidos? El presidente de la D.O. Los Pedroches, Antonio Jesús Torralbo, detalla que exportan productos al país americano por valor de «entre dos y tres millones anuales», lo que representa entre un 9% y un 12% de todas sus ventas en el exterior. Al igual que desde Covap, desde la D.O. se recalca que «la situación ahora mismo es de confusión total puesto que se desconoce si la aplicación de estas tasas va a ser de una forma indiscriminada o si cada uno de los productos va a llevar un arancel individual».

DOP Jabugo: «Máxima preocupación»

«Máxima preocupación» del sector cárnico de Huelva ante la anunciada subida de aranceles en EEUU por las consecuencias para asentarse en un mercado en el que ha comenzado abrirse camino. El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Jabugo, Guillermo García Palacios, ha subrayado que, de confirmarse el gravamen anunciado, supondría «una parada» en la relación comercial en un mercado que el ibérico ha comenzado a abrir, que «es la parte más difícil del camino».

Los productos amparados por la Denominación de Origen Jabugo no se venden a EEUU al no disponer de matadero homologado, pero sí se exportan – de forma particular- por parte de algunos de sus operadores. Bajo la DO existen a fecha de hoy 418 explotaciones ganaderas activas y 36 bodegas y secaderos que, de momento, están analizando las consecuencias.

Algunos de las empresas exportan al margen de la DO productos de «altísima calidad» con una acogida importante en el mercado americano que puede llegar a frenarse en seco, se lamenta, después de que el jamón de Huelva, a través de una de sus marcas, haya llegado a tener protagonismo en la gala de los Óscar de Hollywood.

Montealva: «Los pedidos, en peligro»

La quesería tradicional Montealva es una de las empresas lácteas que más productos vende a Estados Unidos, hasta un 14% de sus exportaciones anuales, por lo que sus responsables miran con temor la posible entrada de aranceles, que afectarían de lleno a sus quesos de cabra payoya.

«Exportamos entre 160 y 320 quesos mensuales a Estados Unidos, donde somos proveedores de una distribuidora que los pone a la venta por numerosos establecimientos», explica Rocío Gómez, jefa de seguridad alimentaria de esa empresa.

Explica que, desde esta empresa distribuidora, ya les han advertido que la entrada en escena de los aranceles puede poner en peligro todos los pedidos que tiene encargados. «Nos han ofrecido equilibrar el 25% que supondrían los aranceles entre proveedor y nuestra empresa, asumiendo nosotros un 10% del incremento, pero es una cantidad muy alta a la larga», detalla Gómez.

Huerta de Albalá: «Pondremos el foco en Asia»

La firma vitivinícola Huerta de Albalá destaca que Estados Unidos, adonde exporta desde el año 2006, es «muy importante para la facturación de la firma». En concreto, el mercado internacional aporta el 50% de la facturación de la empresa gaditana, que según el Registro Mercantil alcanzó el pasado año los 1,6 millones de euros.

Hay que recordar que Cádiz es la provincia andaluza con mayor valor obtenido con la exportación de vinos de los últimos años, con ventas valoradas en más de 100 millones de euros. De hecho, los vinos de la Tierra de Cádiz han llegado a superar los 14,5 millones de euros en facturación anual.

«Una subida de aranceles traería consecuencias muy negativas, que se unen a una feroz competencia de vinos muy demandados en ese mercado, como los chilenos, argentinos o australianos», explica Elisa Martín, directora general de Huerta de Albalá, que adelanta que la empresa «pondrá el foco en Europa y Asia para amortiguar la caída».

Ámbitos